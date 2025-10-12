Masayah podira rekorde: Križanke so njen drugi dom (Suzy)

Primorka bi se lahko vsaj za en mesec preselila v Plečnikov arhitekturni raj. Da postaja ena najbolj priljubljenih in zaželenih slovenskih glasbenic, dokazujejo številna sodelovanja. Legende domače in mednarodne scene si želijo Masayah ob sebi na odru, zato je postavila svojevrsten rekord, ko je zgolj v nekaj tednih kar trikrat nastopila v Križankah. Najprej jo je kot gostjo povabil prekmurski vran s črnim klobukom Vlado Kreslin.

Zatem je na istem odru stala z DJ Umekom in z malce bolj tršimi ritmi navduševala množico. Nazadnje se je preizkusila še v duetu z Niko Zorjan, tako smo ji lahko dvakrat v eni noči zaploskali ter se napajali z njeno nalezljivo energijo. »Velika hvaležnost me objema, ko pomislim, kakšen privilegij imam, da lahko svoje delo predstavim na tako uglednem prizorišču. Upam, da bi bil gospod Plečnik zadovoljen,« se nasmehne razigrana raperka.