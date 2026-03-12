Masayah: takšnih ne delajo več (Suzy)

Z osebnoizpovedno liriko in nalezljivo harmonijo pritegne uho poslušalstva, z izdelanim osebnostnim slogom poglede. Je edinstvena na domači sceni in marsikomu za zgled, njen pristop je spoštljiv, iskriv in udaren. Odlikujeta jo še otroška radost in suverenost odločne ženske. Vse svoje odtenke nam bo predstavila na začetku maja, saj nam v ljubljanskem Kinu Šiška obljublja nepozaben koncert

OBJAVE: 217

SLEDILCI: 21.465

SLEDI: 1.975

Neustrašna Primorka v roke prime tudi največje kačone.

Hip hop non stop!

Na odru pusti zadnje atome energije.

Ljubljenega očeta bo vedno nosila v srcu.

Osvežitev se prileže z labodom ali brez.

Že zdavnaj je odvrgla vse okove.

Nič je ne ustavi na poti do sanj.

Poleg odlične glasbenice je postala še modna ikona.