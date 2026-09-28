Masayah v solzah: Tokrat plačam jaz (Suzy)

Ljudje se radi vračamo tja, kjer se je vse začelo. Ne, ker bi se vrteli v krogu, temveč da bi tistim, ki so verjeli v nas, pokazali, kam smo prišli. Prav to bo v kratkem doživela Masayah, ki se vrača na domači prag. V petek, 16. oktobra, bo v veliki dvorani Libertas stopila pred občinstvo, ki jo spremlja že od začetkov, ko se je njena glasbena pot marsikomu zdela bolj drzna želja kot realna kariera. Ni panike je bila pesem, ki jo je izstrelila med prepoznavna imena slovenske glasbene scene, zdaj pa bo prav na Obali, kjer je zanjo snemala videospot, pripravila svoj največji šov doslej.

Z glasbeniki, plesalci in produkcijo, s katero je spomladi napolnila Kino Šiška, prihaja v Koper predstavit album Lava. Ob napovedi koncerta so jo premagala čustva in bila je vidno ganjena, ko je govorila o svojih najbolj zvestih podpornikih, ki so ji stali ob strani še pred uspehom, ko od glasbe ni mogla živeti. Prav njim želi zdaj nekaj vrniti, zato je za spektakel določila simbolično ceno vstopnice – pičlih pet evrov. Ob tem se je spomnila svojega najstništva, ko si ni mogla privoščiti vsakega koncerta izvajalcev, ki so jo navdihovali. Želi si, da denar ne bi bil razlog, da bi kdo ostal pred vrati. To je njen način, da se zahvali vsem, ki so vanjo verjeli že na začetku.