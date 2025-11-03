Masterchef Luka Pangos: Dobra sestavina je najlepši dar (Suzy)

KLEPET

Kuharski mojster, ki si je odločno utrl pot na slovensko kulinarično sceno, še vedno čaka na gradbeno dovoljenje za prenovo hiše na posestvu blizu Laškega, kjer namerava zasnovati prestižni kmečki turizem za celostno razvajanje.

Simpatični Primorec, čigar najljubša jed v otroštvu so bili bolonjski špageti, pravi, da ceni predvsem kakovostne sestavine, s katerimi ga njegovi obiski vedno najbolj razveselijo. Na dogodku ob odprtju jesenskega Tedna restavracij smo poklepetali s kuharskim mojstrom Luko Pangosom, ki se ga je kot gost do nedavnega zelo rad in redno udeleževal. Od zmage na MasterChefu 2024 ima sicer manj časa za to, ker še vedno veliko kuha na različnih prireditvah in ob drugih priložnostih. »Zdi se mi, da je prav, da se vrhunska kulinarika malo približa gostom in postane bolj dostopna, a hkrati je to velik ...