O DOBRODELNOSTI

Matej Špehar: Pomagam brez pomislekov

Pri njem ne gre za vnaprej zastavljeno agendo, po kateri bi se ravnal, kadar zasliši, da nekdo potrebuje pomoč. Tudi ob katastrofi na Krasu se je nekdaj zelo priljubljeni radijski voditelj, danes pa mojster za družabna omrežja, vodja projekta Beer Bulli in menedžer Karavane okusov, odzval spontano, ko je sedel doma pod klimo in spremljal nesrečo daljnih sodržavljanov, kako se borijo za vsako ped zemlje, da ne bi ognjeni zublji pogoltnili njihovih hiš.

Galerija Matej Špehar je odličen primer, kako se je treba odzvati na tujo stisko.

Tomaž Mihelič, Marko Ocepek, osebni arhiv

Prisoten je občutek slabe vesti, pravi, ker mu je prizaneseno in lahko uživa življenje, ob tem pa se nekdo sooča s hudo, nepričakovano stisko, in takrat ni drugega, kakor da zaviha rokave in pomaga. Zanimivo bi bilo izvedeti, kateri je odločujoči vzgib, tisti premik, ki se zgodi v človeku, ko vidi tujo nesrečo, da se dvigne na noge in pomaga. Pri Mateju Špeharju, enem naših najbolj konstantnih dobrodelnežev, se takrat vključi avtomatizem, saj niti sam ne ve, v kaj se spravlja. Težko gledamo trpljenje drugega »Ob uničujočih požarih sem na svojem facebook profilu objavil, ali morda lahko dobim ...