IGRALEC

Matej Zemljič upal, da bo uzrl slona ali leoparda, a sledil je popoln preobrat (Suzy)

Če bi Šrilanko merili po količini doživetij na kvadratni kilometer, bi igralec verjetno potreboval dodaten kovček. Na otok se je podal z radovednostjo, ki mu ni dovoljevala, da bi si ta čudoviti košček sveta zgolj ogledal. Želel ga je zares začutiti, okusiti in presopihati.

Galerija Čudoviti odtenki sončnega zahoda ... FOTO: osebni arhiv/Instagram

Eden prvih velikih vtisov je igralca Mateja Zemljiča čakal na safariju, kjer je z daljnogledom opazoval suho, grmičasto pokrajino nacionalnega parka in upal, da bo uzrl slona ali leoparda. Nato je sledil popoln preobrat. Prašno pokrajino so zamenjali zelenje, gore, meglice in čajni nasadi, ki prekrivajo pobočja. Ustavil se je tudi ob tabli z napisom Ella in nadmorsko višino 1041 metrov ter trenutek ovekovečil s fotografijo. Ugotovil je, da je tempo tam precej drugačen. Spoznaval je podeželje in ljudi, ki živijo v pokrajini, od koder prihaja znameniti cejlonski čaj. Med njegovimi obveznimi ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →