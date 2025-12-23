Mateja de Reya: Starši nosijo največje breme odgovornosti za otroke (Suzy)

ZVEZA SOŽITJE

Želela je biti balerina, potem policistka, učiteljica, specialna pedagoginja ...

Polna je energije in zlepa ne odneha. Dobrih 15 let je že direktorica zveze, ki zastopa osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine, ter si ves čas na različnih ravneh prizadeva, da bi bili bolj spoštovani, da bi živeli dobro življenje in dobili vse tisto, kar pripada vsakemu človeku. Njene največje ovire na tej poti so običajno birokratske. Veliko bi lahko spremenila, če bi državni organi bolje sodelovali, pravi in dodaja, kako pomembno je ob vsem tem misliti na svojce, saj osebe z motnjo v duševnem razvoju niso edine, ki nosijo ta križ. Tudi zato, ker sama zelo dobro pozna ...