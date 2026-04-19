Mateja in Marko Naberšnik: uspešna sestra in brat (Suzy)

On je uspešen režiser, ona priznana mojstrica ličenja. »Z bratom Markom sva zelo povezana. Vedno si je želel sestro – in jo tudi dobil. Zaradi mene ima danes verjetno kak sivi las več, saj sem bila že od mladih nog zelo navihana. Končala sem kozmetično šolo, a je minilo nekaj časa, preden me je spodbudil, naj sledim svojim sanjam,« pripoveduje Mateja. Z ličenjem se ukvarja od leta 2005. Njen sorojenec je že od nekdaj zaljubljen v filmski svet in je z njim okužil tudi njo. Ko je še živel doma, sta si skupaj ogledala skoraj vsak film v kinu.

V času njegovega študija v New Yorku sta si pošiljala pisma, saj mobilni telefoni in splet takrat še niso bili tako dostopni kot danes. Po vrnitvi domov ji je izpolnil veliko željo – skupaj sta odpotovala v Ameriko. K njenemu uspehu je deloma prispeval tudi njen poseben občutek za stil. Kot otrok je bila pogosto oblečena v nenavadne kombinacije, ki jih je izbiral Marko.

»V prvem razredu je prihajal pome v šolo in mi vedno kupil kakšno sladko malenkost,« se z nasmehom spominja. Še danes ostajata tesno povezana in si v vseh življenjskih situacijah stojita ob strani.

