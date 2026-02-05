Mateja Videčnik: Kakšni cilji držijo tudi v težkih dnevih? (Suzy)

POSKRBIMO ZASE

Veliko žensk, s katerimi delam kot psihologinja in coachinja, mi pove podobno zgodbo: »Imam cilje, a jim zelo težko sledim. Na začetku sem zelo motivirana, potem se obveznosti nakopičijo, utrujenost, slabo vreme, otroci zbolijo, tako za moje cilje ni več niti energije niti časa.« Naš teden ima 168 ur in naši cilji med seboj tekmujejo za pozornost. Zato ni vseeno, katere bomo izbrale in kako jih bomo oblikovale. Psihološke raziskave jasno kažejo: cilji niso učinkoviti, ker smo jih postavile in zapisale, temveč zaradi načina, na katerega smo jih oblikovale in kako jih doživljamo. Vse ...