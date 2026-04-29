POSKRBIMO ZASE

Mateja Videčnik: »Utrujenost je pogosto znak, da smo bili predolgo pod pritiskom sprememb« (Suzy)

»Vsaka sprememba, tudi pozitivna, od nas zahteva prilagajanje – naši možgani morajo ustvariti nove poti, telo pa porablja dodatno energijo.«
Mateja Videčnik. FOTO: Osebni arhiv 
Mateja Videčnik, psihologinja in coachinja
 29. 4. 2026 | 09:00
4:22
A+A-

Se tudi vam zdi, da se v zadnjih letih vsi skupaj le še prilagajamo? Da komaj osvojimo nov način delovanja, že pride naslednja sprememba? In za ovinkom nova nepredvidljivost. Psihologi vse pogosteje opozarjamo na utrujenost od sprememb. To je pojav, pri katerem postane sicer prilagodljiv um preprosto preobremenjen.

Zakaj so spremembe naporne?

Vsaka sprememba, tudi pozitivna, od nas zahteva določeno stopnjo prilagajanja. Naši možgani morajo ustvariti nove vzorce, oblikovati nove poti in uravnavati občutek negotovosti. To ni le psihološki proces, ampak tudi biološki napor.

Sprememba je lahko navidezno majhna: nov urnik v družini, menjava sodelavke, selitev otroka v novo šolo ali to, da morate po letih utečene rutine skrbeti za ostarele starše. Telo in psiha takšnih premikov ne merita po tem, kako 'veliki' se zdijo drugim, ampak po tem, koliko prilagajanja zahtevajo od vas.

Naše babice in mame so bile v svojem okolju in pri delu priče občasnim spremembam. Danes pa živimo v času nenehne turbulence: tehnološki preskoki, novi družbeni ritmi in osebni premiki (menjave služb, vlog, okolja …). Naši notranji sistemi za prilagajanje tega preprosto ne dohajajo več.

Kaj se zgodi, ko je vsega preveč?

Predstavljajte si, da bi se morali vsako jutro znova učiti, kako si umiti zobe ali skuhati kavo. Nemogoče, kajne? Naši možgani zato rutine shranjujejo v 'bližnjice', da ohranijo energijo. Ko pa se stvari nenehno spreminjajo – nov način dela, nova orodja, nova pravila, teh bližnjic ne morejo več uporabljati. Vsaka nova naloga zato zahteva dodatno energijo. To vodi v občutke utrujenosti, odpora, preobremenjenosti ali celo otopelosti. Če takšno stanje traja predolgo, lahko vodi tudi v izgorelost.

Mateja Videčnik.

Strategije, ki lahko pomagajo

Dobra novica je, da utrujenost od sprememb ni nekaj, čemur ste prepuščeni na milost in nemilost. Obstajajo strategije, ki vam lahko pomagajo okrepiti odpornost, ne da bi od sebe zahtevali nemogoče.

1. Sprejmite realnost, a ohranite upanje

Dobro je, da se soočite z zahtevnimi dejstvi in hkrati ohranite vero, da boste našli pot naprej. Na primer: »To obdobje je zame res naporno in verjamem, da bom našel/-a načine, kako se soočiti z njim.«

2. Ustavite se in opazujte, kaj se vam dogaja

Enkrat na teden si vzemite nekaj minut in se vprašajte: Kaj me je ta teden najbolj utrudilo? Kaj mi je bilo najteže? Kaj mi je kljub temu pomagalo? Ni treba analizirati vsega – dovolj je, da začnete bolje opažati sebe. Ko razumete, kaj vas ruši in kaj podpira, se laže odzivate bolj podporno.

3. Zavzemite aktivno držo

Vsega ne morete spremeniti, imate pa več vpliva, kot si mislite. Prestopite iz vloge 'žrtve sprememb' v vlogo 'sooblikovalca sprememb'. To močno poveča občutek nadzora.

4. Zmanjšajte število odločitev

Ko ste utrujeni od sprememb, vas ne izčrpajo le velike stvari, ampak tudi drobne vsakodnevne odločitve. Zato si v napornih obdobjih pomagajte tako, da nekaj stvari poenostavite: kaj boste jedli, kdaj boste šli spat, katere obveznosti so res nujne in katere lahko počakajo. Manj kot je nepotrebnih odločitev, več energije vam ostane za tisto, kar je res pomembno. To je psihološko smiselno, saj zmanjšuje kognitivno obremenitev. Spremembe so del življenja, a to še ne pomeni, da jih morate nenehno prenašati brez posledic. Včasih utrujenost ni znak, da ste prešibki, temveč znak, da ste bili predolgo v stanju pripravljenosti.

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
