Matevž Šalehar - Hamo: kitare so njegove kriptovalute (Suzy)

Hamo si je za koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma omislil prav posebno kitaro – Epiphone Chris Stapleton Signature Frontier, ki je izšla v omejeni nakladi, zato jo je takoj po koncertu zapakiral in odložil na varno mesto. Akustične kitare namreč z leti pridobivajo vrednost, sploh posebni kosi, zato se Hamo rad pošali, da so njegova najljubša kriptovaluta. Doma ima sicer kakšnih 25 kitar, igra pa jih v resnici le nekaj: »Moj kitarist Peter Dekleva igra le dve in me rad zbode, da če si dober kitarist, je to več kot dovolj. Kitare običajno kupujem, ko sem slabe volje ali pride ponedeljek, ko nimam kaj početi. Spisek želja si ustvarjam sproti, in ko pride tak dan, ko ne razmišljam preveč, izberem in kupim. Približno tako kot dame par lepih čevljev. Najprej malo zaboli, ker je drago, ampak kmalu mine,« se zasmeji.

»Vsaka je malo drugačna, kitare so tudi tema, kjer malo zatrem ekologa v sebi, saj so nekatere izdelane iz redkih vrst lesa.« Hamo in njegov brat Miha bosta sicer večino decembrskih večerov preživela na odrih, čaka ju kar 22 ponovitev Bratov, zadnji dve na silvestrovo v rezidenčnem SiTi Teatru BTC.