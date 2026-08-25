Matic Plevel iz Fehtarjev: Uresničile so se mi otroške sanje (Suzy)

Z MERI DO VELIKE ZMAGE

Član skupine Fehtarji je pred kratkim dosegel prav poseben uspeh. Njegova kasaška kobila Mermaid, ljubkovalno Meri, je z voznikom Jožetom Sagajem ml. osvojila 36. Slovenski kasaški derbi v Ljutomeru. Glasbeniku uspeh pomeni še toliko več, saj ga ljubezen do konjev spremlja že od devetega leta starosti, čeprav se je za nakup svojega prvega tekmovalnega konja odločil šele lani.

Sedemintridesetletni Matic Plevel, član Fehtarjev in Ansambla Saša Avsenika, je že skoraj polovico življenja profesionalno povezan z glasbo, ob nastopanju pa že vrsto let deluje tudi v njenem zakulisju. A Matic je človek številnih interesov. Po izobrazbi je psiholog, aktiven je kot član Civilne zaščite, posebno mesto v njegovem življenju pa že dolgo pripada konjem. Vse se je začelo pri njegovih devetih letih v domačem Zalogu. »Že od nekdaj sem občudoval te plemenite in elegantne živali. Takrat sem pristopil do gospoda Maksa Tuška in njegove družine ter jih vprašal, ali bi lahko kdaj prišel k ...