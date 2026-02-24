  • Delo d.o.o.
KLARINETIST IN DIRIGENT

Matic Titovšek: Mladi, pojdite igrat v pihalne orkestre, ker je luštno (Suzy)

Navdihujoči mladi dirigent Pihalnega orkestra Vrhnika in učitelj na vrhniški glasbeni šoli je otroško glasbeno radovednost nadgrajeval na Srednji šoli za glasbo in balet v Ljubljani in Akademiji za glasbo.
Poudarja, da 'pleh muzika' že dolgo niso samo koračnice.
Poudarja, da 'pleh muzika' že dolgo niso samo koračnice.
Mateja Blažič Zemljič, Foto: osebni arhiv, Dejan Javornik, Nejc Velkavrh, Andrej Nagode
 24. 2. 2026 | 13:00
14:09
A+A-
Gostoval je v mednarodnih orkestrih, ustvarjal gledališko glasbo, igral v Policijskem orkestru in Pihalnem orkestru radeških papirničarjev. Glasba ga spremlja na vsakem koraku. Obožuje tako delo z otroki kot vodenje orkestra, ki je zahtevnejše kot igranje inštrumenta, a pravi, da pristen, iskren aplavz občinstva odtehta vloženi trud bolj kot nagrade. Kako ste prešli od obiskovanja glasbene šole do profesionalne glasbene kariere? Prvi pogoj za to je bil prvi profesor, ki me je 'zastrupil z glasbo', da sem jo vzljubil. Učitelj je namreč na začetku zelo pomemben, saj te pravilno usmeri. Hkrati ...

Matic Titovšekglasbaorkestermladipihala
ZADNJE NOVICE
13:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
ARETIRALI SO GA

Pijani Slovenec v Bujah napadel reševalce: našli so ga, ko je ležal na cesti

Zoper 44-letnega Slovenca bodo podali kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu.
24. 2. 2026 | 13:18
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
KLARINETIST IN DIRIGENT

Matic Titovšek: Mladi, pojdite igrat v pihalne orkestre, ker je luštno (Suzy)

Navdihujoči mladi dirigent Pihalnega orkestra Vrhnika in učitelj na vrhniški glasbeni šoli je otroško glasbeno radovednost nadgrajeval na Srednji šoli za glasbo in balet v Ljubljani in Akademiji za glasbo.
24. 2. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
POSKUSILI SMO

Elektroliti vsak dan? 30-dnevni preizkus razkriva, ali res povečajo energijo in zbranost

Prehranska dopolnila z elektroliti so v zadnjih letih iz sveta vzdržljivostnih športnikov preskočila v vsakdan običajnih ljudi.
Miroslav Cvjetičanin24. 2. 2026 | 13:00
12:45
Lifestyle  |  Stil
PRVI VTIS

Naj bo vhod v naš dom vedno čist: o nas pove več, kot si mislimo

Mokri škornji in nečistoča lahko hitro pokvarijo prvi vtis, a že z nekaj preprostimi rešitvami bo vselej urejen.
24. 2. 2026 | 12:45
12:40
Novice  |  Slovenija
VROČE PRED VOLITVAMI

Od skakanja po policijski marici do požiga barake: kdo je Nepridiprav, ki napada Goloba?

Predvolilna vojna na družbenih omrežjih vse ostrejša; vanjo vpleten tudi spletni vplivnež Aleksandar Repić, znan kot Nepridiprav.
24. 2. 2026 | 12:40
12:36
Bulvar  |  Tuji trači
ZELO AKTIVEN

Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje drugega otroka, šepetalo se je, da je s to žensko varal tudi prvo ženo

Kdo je fatalna plavolaska, s katero Ruben pričakuje otroka po ločitvi od Blanke?
24. 2. 2026 | 12:36

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Razkrivamo pot do razpisov, ki odpirajo vrata

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
