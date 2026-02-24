Matic Titovšek: Mladi, pojdite igrat v pihalne orkestre, ker je luštno (Suzy)

KLARINETIST IN DIRIGENT

Navdihujoči mladi dirigent Pihalnega orkestra Vrhnika in učitelj na vrhniški glasbeni šoli je otroško glasbeno radovednost nadgrajeval na Srednji šoli za glasbo in balet v Ljubljani in Akademiji za glasbo.

Gostoval je v mednarodnih orkestrih, ustvarjal gledališko glasbo, igral v Policijskem orkestru in Pihalnem orkestru radeških papirničarjev. Glasba ga spremlja na vsakem koraku. Obožuje tako delo z otroki kot vodenje orkestra, ki je zahtevnejše kot igranje inštrumenta, a pravi, da pristen, iskren aplavz občinstva odtehta vloženi trud bolj kot nagrade. Kako ste prešli od obiskovanja glasbene šole do profesionalne glasbene kariere? Prvi pogoj za to je bil prvi profesor, ki me je 'zastrupil z glasbo', da sem jo vzljubil. Učitelj je namreč na začetku zelo pomemben, saj te pravilno usmeri. Hkrati ...