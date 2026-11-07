Matjaž Javšnik: »Smrti si najbliže, kadar pozabiš živeti« (Suzy)

IGRALEC IN KOMIK

Vsestranski igralec in oče dveh najstnikov nas je popeljal skozi najrazburljivejša poglavja svoje preteklosti, spregovoril o bolezni, družini in očetovstvu ter razkril, zakaj je najboljši fotr na svetu.

Življenje ga je preizkušalo, a mu ni vzelo moči, še manj smisla za humor. Vsestranski igralec in oče dveh najstnikov nas je popeljal skozi najrazburljivejša poglavja svoje preteklosti, spregovoril o bolezni, družini in očetovstvu ter razkril, zakaj je najboljši fotr na svetu. Pogovor, prežet z modrostjo in izkušnjami, je sklenil s povabilom v zabavno Norišnico, ki bo v prihodnjih mesecih in letih Slovence zdravila s smehom. Znani ste po izjemni energiji, delavnosti in tem, da ste se vedno lotevali več stvari hkrati. Potem ste doživeli srčni infarkt, ki vas je za nekaj časa ustavil, sledili so ...