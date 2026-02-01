Matjaž Končan in Jernej Tozon: skupaj jih štejeta 96 (Suzy)

Priljubljena slovenska skupina z živalskim imenom slavi. Januar je mesec Čukov, saj kar trije njihovi člani praznujejo rojstni dan. Prvi je šef Jože Potrebuješ, sledita mu harmonikar Matjaž Končan in pevec Jernej Tozon. Ravno harmonikar je obeležil najbolj častitljivo obletnico življenja, saj je dopolnil natanko pol stoletja. Abrahamovec si je dal duška in prijatelji so mu priredili nepozabno slavje. Pričakali so ga pred domačo hišo na Vrhniki in vse je bilo v znamenju glasbe. Oblile so ga solze sreče in ganjenosti, za instrument je prijel tudi njegov oče. Le dva dneva za njim je bil čustven še pevec, ki se je zahvalil staršem: »Hvala vama, ker sta mi pred 46 leti podarila dih, korak in čas, skratka življenje, v katerem sem lahko jaz.« Prisrčno in poetično, kot je značilno za pojoče ptiče.

Škofjeločan je iz leta v leto bolj šarmanten.