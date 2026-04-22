Matjaž Končan že skoraj tri desetletja ostaja zvest Čukom in harmoniki: »Igral sem jo že v maminem trebuhu« (Suzy)

ZVESTOBA GLASBI

Pred natanko 28 leti se je skupini Čuki pridružil klaviaturist in harmonikar, ki ga je v skupino povabil bratranec Jože Potrebuješ. Novopečeni abrahamovec se še vedno zelo dobro spominja prvega nastopa z njimi.

»Bil je 20. februar 1998, v diskoteki Cream v Novi Gorici, ko sem še precej zelen stopil v velike čevlje,« se spominja Matjaž Končan, ki ga je v skupino povabil bratranec Jože Potrebuješ. Harmoniko imajo Končanovi v krvi – rada sta jo igrala že njegov oče in dedek, oba ljudska godca. »Rad se pošalim, da sem harmoniko igral že v maminem trebuhu, saj je bila glasba pri nas vedno prisotna,« se namuzne glasbenik. Prizna, da niti sam ne ve, koliko harmonik imajo doma. »Skoraj zagotovo okoli petnajst, večino sem jih izdelal sam.« Končal je nižjo glasbeno šolo, kjer je štiri leta igral klarinet, ...