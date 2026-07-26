Matjaž Kosi, glasbenik: Največji geniji začnejo v garaži (Suzy)

INTERVJU

Ko zaslišimo uspešnice legendarne zasedbe Moulin Rouge, se marsikdo v trenutku vrne v brezskrbne čase mladosti.

Toda za nekdanjega člana skupine in glasbenega producenta preteklost ni prostor, v katerem bi želel ostati. Po letih ustvarjanja stran od žarometov spet stopa v ospredje z novimi skladbami, svežimi načrti in ustvarjalno energijo. Dolga leta vas ni bilo na glasbenih odrih, zato so se mnogi spraševali, kam ste izginili. Kje ste bili in s čim ste se v tem času ukvarjali? Počel sem veliko stvari, večinoma povezanih z glasbo. Po letih medijske izpostav­ljenosti sem se zavestno odločil zmanjšati svoje pojavljanje v medijih, saj je bilo življenje običajnega smrtnika skoraj nemogoče. Povsod so me ...