Matjaž Kosi, glasbenik: Največji geniji začnejo v garaži (Suzy)

Ko zaslišimo uspešnice legendarne zasedbe Moulin Rouge, se marsikdo v trenutku vrne v brezskrbne čase mladosti.
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Za velikimi uspehi so se skrivali naporni dnevi in nešteti nastopi.
Toda za nekdanjega člana skupine in glasbenega producenta preteklost ni prostor, v katerem bi želel ostati. Po letih ustvarjanja stran od žarometov spet stopa v ospredje z novimi skladbami, svežimi načrti in ustvarjalno energijo.
Dolga leta vas ni bilo na glasbenih odrih, zato so se mnogi spraševali, kam ste izginili. Kje ste bili in s čim ste se v tem času ukvarjali?
Počel sem veliko stvari, večinoma povezanih z glasbo. Po letih medijske izpostavljenosti sem se zavestno odločil zmanjšati svoje pojavljanje v medijih, saj je bilo življenje običajnega smrtnika skoraj nemogoče. Povsod so me ...