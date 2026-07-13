Matjaž Kumelj ostaja v formi tudi v največji vročini: »V fitnesu je prijetnih 22 stopinj« (Suzy)

Za Matjaža Kumlja ni dvoma, poletje je njegov najljubši letni čas. »Obožujem ga, tudi vročina mi ugaja. Vedno sem za sonce in morje, tako da je to zagotovo moj čas,« nam je zaupal. Čeprav priznava, da so zadnje dni temperature že precej visoke, ga to ne ustavi. »Res je, da nas zna takšna vročina izčrpati, zato se, če je le mogoče, umaknem na kakšen zasebni bazen ali za nekaj dni skočim na morje.« Ko sonce najbolj pripeka, čas pogosto izkoristi tudi za vadbo. »Zadnje čase sem največjo vročino preživel kar v fitnesu, kjer je prijetnih 22 stopinj,« pove v smehu.

Na morju združi osvežitev in adrenalin.

Po treningu si skoraj vedno privošči svojo najljubšo poletno razvado. »Poleti vedno pride na vrsto odlična ledena kava. Brez tega preprosto ne gre.« Tudi pri hrani ostaja zvest poletni lahkotnosti. »Zelo rad pripravljam različne hladne solate. To bi lahko jedel cele dneve,« pravi glasbenik, ki je del letošnjega dopusta že preživel v Barceloni. »Španija je res pravi kraj zame, letos bo vse skupaj precej spontano. Verjetno se bom kmalu odpravil še do naših južnih sosedov.«