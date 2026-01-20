  • Delo d.o.o.
Najmlajši član ansambla Opoj se je razveselil prvorojenca (Suzy)

Matjaž Zemljič je soustanovni in najmlajši član ansambla Opoj, ki je eden najuspešnejših pri nas, saj so na festivalih osvojili vse najvišje lovorike, med poslušalci pa še vedno slovijo predvsem po štiriglasnem fantovskem petju.
Matjaž Zemljič s Špelo in Renejem

Ansambel Opoj sestavljajo Dominik Slana, Božidar Šriberc, Matjaž Zemljič in Uroš Škripec.

V prostem času je ribič.

Z ženo se rada podata na bele strmine.

Mojca Marot, Foto: osebni arhiv
 20. 1. 2026 | 06:25
Minulo leto bo Matjažu Zemljiču, članu ansambla Opoj, ostalo v spominu po praznovanju okroglega jubileja in rojstvu prvorojenca Reneja. »Prihajam iz vasi Črešnjevci pri Gornji Radgoni, kjer sem preživel lepo in brezskrbno otroštvo. Pri vsaki stvari sem bil prvi zraven, če se je v bližini pojavil kakšen traktor, sem že po njegovem zvoku prepoznal, katere znamke je. Ko so me vprašali, kaj si želim postati, ko bom velik, je bil moj odgovor, da bi rad bil kmet,« nam pove. Odraščal je na manjši kmetiji s tri leta starejšim bratom Sebastijanom. »Dokaz, da je bilo najino življenje na kmetiji zelo burno, je, da sem imel jaz dvakrat zlomljeno roko, on pa enkrat nogo. Čista klasika,« pove v smehu. V ansamblu Opoj poje, povezuje koncerte, po potrebi sede še za bobne, zato ga fantje v šali opišejo kot najglasnejšega in najbolj zgovornega člana ansambla. Prav glasnost in ropot sta bili njegovi vrlini že v otroštvu, zato ga je mama, ko je štel osem let, vpisala v glasbeno šolo, kjer je igral diatonično harmoniko. Zaključil je nižjo glasbeno šolo, s harmoniko se je udeleževal raznih tekmovanj, od Zlate harmonike Ljubečna do Avsenikovega tekmovanja. »Pel sem tudi v šolskem zboru OŠ Gornja Radgona, kjer sem bil solist. Petje in igranje mi je bilo položeno v zibelko, saj so oba dedka in babici, mama, oče, tete in strici peli v cerkvenih zborih. Dedek je celo 60 let vodil cerkveni pevski zbor,« pove.

Po osnovni šoli se je vpisal na srednjo poklicno in tehniško šolo v Murski Soboti in se po njej zaposlil na Elektru Maribor, kjer že 12 let dela kot monter na terenu. »Lani sem opravil izpit za tovorno vozilo, poleg službe in glasbe se rad odpravim na ribolov, kjer si zbistrim glavo. Zdaj pozimi na belih strminah preizkušam smučarske sposobnosti.« V letih 2013 in 2014 je začel muzicirati z Urošem Kutnjakom in iskati fante za ansambel. Iskali so takšne, ki so si želeli ustvarjati kakovostno glasbo in peti večglasno. Ko se jim je pridružil Uroš Škripec, so začeli muzicirati v triu, pozneje, po nekaj kadrovskih menjavah, je ansambel postal štiričlanski. Poleg Matjaža in Uroša sta člana ansambla še Dominik Slana in Božidar Štiberc. Fantje so se z narodnozabavnih festivalov domov pogosto vračali z najvišjimi nagradami, kar je bila zanje potrditev, da jih poslušalci sprejemajo in spoštujejo takšne, kot so. »Z leti se je nabralo kar veliko skladb, ki so postale uspešnice, za kar gre zahvala našemu kitaristu Urošu, saj jih je večino ustvaril prav on,« pove. Za poslušalce in oboževalce so leta 2018 prvič pripravili Opojen večer in ob tem izdali prvo zgoščenko z naslovom Fantovske pesmi, leta 2023 so drugi Opojen večer priredili v Ljutomeru, ob tem pa predstavili zgoščenko z naslovom Kmečki fant muzikant. Lani so nastopili na številnih veselicah, porokah in praznovanjih.

Prav posebno bo minulo leto ostalo v lepem spominu Matjažu, saj je spomladi praznoval 30. rojstni dan. »Številke na osebni izkaznici ne lažejo, kakšen siv las pa dokazuje, da se staram,« se pošali. Jeseni lani je postal očka, s partnerko Špelo sta se razveselila prvorojenca Reneja, ki je hišo še dodatno napolnil z ljubeznijo in veseljem. »Seveda se je življenje z njegovim prihodom nekoliko spremenilo. Čas, ki sem ga prej namenil hobijem, zdaj namenjam družini. S Špelo uživava v vlogi staršev, najbolj sva vesela, da je Rene zdrav in zvedav fant, ki rad prisluhne zvenu harmonike. Zato upam, da mi bo uspelo prenesti spoštovanje do narodnozabavne glasbe tudi nanj,« sklene pogovor Matjaž Zemljič.

Matjaž ZemljičOpojdružinaotrok
