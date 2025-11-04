Mavrični Čuki: ne bojijo se barv (Suzy)

  • Delo d.o.o.
USKLAJENI

Mavrični Čuki: ne bojijo se barv

Tako pisane skupine pa že dolgo ne.
Čuki so najbolj pisani ptiči na slovenski glasbeni sceni.
Čuki so najbolj pisani ptiči na slovenski glasbeni sceni.
R. S., Foto: osebni arhiv/Instagram
 4. 11. 2025 | 17:00
1:02
A+A-

Možakarji iz zasedbe Čuki so odličen dokaz, da je strah pred barvami odveč. Nerazumljiv je odpor klenih dedcev do rdečih odtenkov, kaj šele, da bi smuknili v kričeče hlače, to se jim zdi že naravnost grešno. Bojijo se, da jim bo to odščipnilo moškost, a v resnici s tem pokažejo samozavest.

Čeprav je fotografija nastala poleti, je petčlanska ekipa pojočih ptičev kot barvita jesen. Za še večjo usklajenost so se odločili, da si nadenejo isti pas, obraze jim krasijo prešerni nasmeški. Vsak od njih se zaveda, da ni večjega olajšanja od barvne svobode, kajti živahne nianse blagodejno vplivajo tako na razpoloženje tistega, ki jih nosi, kot okolice. Jože Potrebuješ zelo dobro ve, kako s fanti vzbuditi pozornost in poskrbeti, da niso prijetni le za uho, ampak tudi za zvedave poglede.

