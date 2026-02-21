  • Delo d.o.o.
LJUBEZEN

Maya Hawke in Christian Lee Hutson: valentinova poroka (Suzy)

Mladoporočenca sta romantično povezana že od leta 2023.
Nevesta je blestela v poročni obleki hiše Prada.
Nevesta je blestela v poročni obleki hiše Prada.
M. F., Foto: Profimedia, mayahawkeverse/Instagram
 21. 2. 2026 | 21:00
1:10
A+A-

Na praznik zaljubljenih sta si v New Yorku večno zvestobo obljubila zvezdnica serije Čudne stvari Maya Hawke in pevec, pisec besedil ter kitarist Christian Lee Hutson. Poseben dan so z njima proslavili nevestini slavni starši in nekdanja partnerja Uma Thurman ter Ethan Hawke ob njiju še številni zvezdniški prijatelji, kot sta mladoporočenkin soigralec iz priljubljene serije Finn Wolfhard in igralka Iris Apatow s fantom Samom Nivolo. Par si je obljube izmenjal v anglikanski cerkvi svetega Jurija na Manhattnu, po obredu so gostje odšli na sprejem v zasebni klub ob parku Gramercy. Mladoporočenca sta romantično povezana že od leta 2023, ko so ju fotografi v New Yorku ujeli med poljubljanjem, a sta razmerje večino časa držala stran od oči javnosti. Na rdečo preprogo sta kot par prvič stopila aprila 2025, in sicer na premieri gledališke predstave na Broadwayu, v kateri je nastopala Sadie Sink, Mayina soigralka iz serije Čudne stvari.

Leta 2022 sta sodelovala pri njenem drugem albumu Moss.
Leta 2022 sta sodelovala pri njenem drugem albumu Moss.

Maya HawkeporokaHollywoodljubezen
21:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZLOM PREČKE

Tragedija sredi belega dne v Ljubljani: delavec je podlegel poškodbam

Na strehi stanovanjskega bloka je opravljal dela, nakar se je pri sestopu na oder zlomila prečka, on pa je nato padel na tla.
21. 2. 2026 | 21:10
21:00
Bulvar  |  Suzy
LJUBEZEN

Maya Hawke in Christian Lee Hutson: valentinova poroka (Suzy)

Mladoporočenca sta romantično povezana že od leta 2023.
21. 2. 2026 | 21:00
20:52
Šport  |  Športni trači
ODMEVNA NESREČA

Poljska drsalka se je po grozni nesreči oglasila iz bolnišnice, pokazala je obraz (FOTO)

Zapisala je, da je čisto v redu. Na sliki je pokazala sam del svojega obraza, kjer ni prišlo do ureznine.
21. 2. 2026 | 20:52
20:19
Novice  |  Svet
MLADI PRESTOPNIKI

Ta evropska država pripravlja zapore za mladoletne: stvari, ki jo številni obožujejo, ne bodo smeli imeti s seboj

Celice v zaporu bodo imele približno osem kvadratnih metrov prostora, na tej kvadraturi pa bodo miza, postelja, televizija, ki bo za pleksi steklom, in knjižna polica.
21. 2. 2026 | 20:19
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
BISTRA GLAVA

Popoldanski dremež ni razvada

Znanstveniki ugotavljajo, da lahko prinese enake koristi kot dobro prespana noč, prednosti so opazne predvsem na področju kognitivnega zdravja
Ema Bubanj21. 2. 2026 | 20:00
19:15
Bulvar  |  Tuji trači
TEŽAVE Z ALKOHOLOM

Shio LaBeouf zaprli zaradi pretepa, Mia Goth ga je s hčerkico zapustila

Ameriški igralec LaBeouf se je v začetku tedna znašel v težavah z zakonom v ameriškem mestu New Orleans. Po poročanju tujih medijev naj bi igralec več dni skupaj popival, nato pa bil v torek aretiran zaradi pretepa v enem od tamkajšnjih priljubljenih lokalov.
21. 2. 2026 | 19:15

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
