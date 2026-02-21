Maya Hawke in Christian Lee Hutson: valentinova poroka (Suzy)

Na praznik zaljubljenih sta si v New Yorku večno zvestobo obljubila zvezdnica serije Čudne stvari Maya Hawke in pevec, pisec besedil ter kitarist Christian Lee Hutson. Poseben dan so z njima proslavili nevestini slavni starši in nekdanja partnerja Uma Thurman ter Ethan Hawke ob njiju še številni zvezdniški prijatelji, kot sta mladoporočenkin soigralec iz priljubljene serije Finn Wolfhard in igralka Iris Apatow s fantom Samom Nivolo. Par si je obljube izmenjal v anglikanski cerkvi svetega Jurija na Manhattnu, po obredu so gostje odšli na sprejem v zasebni klub ob parku Gramercy. Mladoporočenca sta romantično povezana že od leta 2023, ko so ju fotografi v New Yorku ujeli med poljubljanjem, a sta razmerje večino časa držala stran od oči javnosti. Na rdečo preprogo sta kot par prvič stopila aprila 2025, in sicer na premieri gledališke predstave na Broadwayu, v kateri je nastopala Sadie Sink, Mayina soigralka iz serije Čudne stvari.

Leta 2022 sta sodelovala pri njenem drugem albumu Moss.