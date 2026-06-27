Maya Peron po ločitvi od Martina Strela: Včasih kljub ljubezni ne moreš ostati skupaj (Suzy)

KONEC ZAKONA

Bila sta navdih in dokaz, da je mogoče tudi v zrelih letih najti novo ljubezen ter jo okronati s poroko.

Avtorica in predavateljica ter ultraplavalec Martin Strel sta bila zadnja leta eden najbolj prepoznavnih slovenskih parov. Skupaj in vsak zase sta ustvarjala projekte, namenjene ozaveščanju o naravi in lepših medosebnih odnosih. Bila sta navdih in dokaz, da je mogoče tudi v zrelih letih najti novo ljubezen ter jo okronati s poroko. Kljub temu so bile razlike med njima prevelike, zato sta se pred meseci odločila, da bosta življenje nadaljevala vsak po svoje. Kar ne pomeni, da pri nekaterih projektih ne bosta še naprej poslovno sodelovala. Že star slovenski pregovor pravi, da delo zdravi rane. ...