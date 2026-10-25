Meghan Markle in princ Harry: nazaj k lepim spominom (Suzy)

Po selitvi iz Kalifornije nazaj v Veliko Britanijo sta se princ Harry in Meghan Markle prvič skupaj pojavila v javnosti ter se po devetih letih vrnila v kraj, ki ima v njuni zgodbi posebno mesto. Obiskala sta Nottingham, kjer se je Meghan decembra 2017 v družbi takratnega zaročenca prvič udeležila uradnega kraljevega dogodka. Tokrat sta obiskala več dobrodelnih organizacij, med drugim center Community Recording, ki mladim omogoča dostop do glasbil in snemalnih studiev ter sodelovanje v športnih in ustvarjalnih programih. Harry se je srečal z glasbenikom, pesnikom in mentorjem mladih Jahom Diggom, ki je že kot otrok obiskoval tamkajšnje dejavnosti, Meghan se je pridružila delavnici za dekleta, namenjeni krepitvi samozavesti. Skupaj sta spremljala še igralsko delavnico pod vodstvom poklicnega igralca Andréja Squireja ter spoznavala pomen ustvarjalnosti pri razvijanju spretnosti in samozaupanja mladih.

Harry se je v javnosti pojavil že večkrat, za Meghan je bil to prvi javni nastop po vrnitvi v Veliko Britanijo.