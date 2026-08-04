Meh na mah: Ansambel Vihar ob jubileju prejel posebno priznanje (Suzy)

Ansambel Vihar iz Slovenj Gradca letos praznuje okrogli jubilej. Ob tej priložnosti so pripravili koncert z glasbenimi gosti, s katerimi jih povezujejo skupne zgodbe in sodelovanja. Župan Tilen Klugler jim je izročil posebno priznanje za prispevek h kulturnemu življenju v najstarejšem koroškem mestu ter ohranjanje narodnozabavne glasbe.

Na Koroško sta prišla tudi Belokranjka Urška Klobučar in Dolenjec Peter Fink.

Dvajset let ustvarjanja, nastopanja in ohranjanja slovenske narodnozabavne glasbe je pomemben mejnik za ansambel Vihar, ki je v tem času pustil močan pečat na domači glasbeni sceni. Številnim se je še posebno v srce vtisnila pevka Klara Lorger, ki sicer prihaja iz Savinjske doline. S svojim izjemnim glasom je navdušila že mnoge, med njimi tudi žirijo Ptujskega festivala, ki ji je podelila Korenovo plaketo. Na odru so se ansamblu Vihar pridružili ansambli Petra Finka, Zeme in Rosa, skupina Zaka' pa ne ter Brane Klavžar in Romana Cafuta, avtorja valčka Vzemi si čas za sanje, ki je nastal že leta 2006. Člani ansambla Vihar Peter in Tomaž Prevorčič, Klara Lorger ter Andrej Cmok so ga ob jubileju znova posneli in izvedli na trgu sredi Slovenj Gradca.

Z Viharjem so poleg Klare zapeli tudi njen partner Drago Jambrek in hči Glorija, tako da so na odru nastopili kar trije člani iste družine.

Tam so se jim pridružili folkloristi in številni oboževalci, ki so prisluhnili njihovim vižam, s katerimi že dve desetletji razveseljujejo občinstvo. Večer so z nastopi obogatili skrbno izbrani gostje. »Gre za glasbenike, s katerimi smo v vseh teh letih sodelovali. Med njimi je tudi Urška Klobučar, pevka ansambla Petra Finka, prav posebna pa je zgodba družine Lorger - Jambrek. Življenjski sopotnik naše Klare je Drago Jambrek, član skupine Zaka' pa ne, odlično pa že poje tudi njuna hči Glorija. Tako so na odru zapeli kar vsi trije člani družine, kar je bilo res enkratno doživetje,« je povedal Peter Prevorčič. Jubilej so prav tako popestrili člani folklorne skupine Valdek iz Završ, ki so zaplesali ob njihovih skladbah. Med temi ima posebno mesto prej omenjeni valček, prvi, ki ga je ansambel sploh posnel, tokrat pa so ga z veseljem osvežili.

Jubilejni koncert je s svojim nastopom popestril ansambel Zeme.