Meh na mah: Harmonikar v svetu butičnih piv (Suzy)

V Poljčah v občini Braslovče je doma Mitja Cizej, bodoči prevzemnik živinorejsko-hmeljarske kmetije v Savinjski dolini, ki se ponaša z eno najmodernejših obiralnih hal in sušilnic hmelja. Zato ni nenavadno, da se mu je porodila ideja o ustanovitvi ansambla z imenom, povezanim s hmeljem. Tako so nastali Hmelbojsi, ki si uspešno utirajo pot na slovenski glasbeni sceni. Nedavno so nastopili v finalu 54. festivala v Števerjanu, kjer so se predstavili s tekmovalnim valčkom V pesmi vetra. Izjemno se je izkazala pevka Katarina Renko, ki je s svojo interpretacijo dodala pesmi posebno toplino in iskrenost, ki hitro nagovorita poslušalca. »Najlepše stvari v življenju pridejo takrat, ko jih najmanj pričakujemo,« pravijo člani ansambla. Skladba, za katero je besedilo napisal Matjaž Vrh, melodijo pa harmonikar Mitja, govori o ljubezni, upanju in življenjskih poteh, ki jih simbolično predstavlja veter. Poleg Mitje in pevke Katarine sta člana ansambla še basist in baritonist Blaž Gerl ter kitarist Andrej Motoh.

Končuje magistrski študij agrarne ekonomike, v prostem času pa vari pivo.

Tudi harmonika, na katero igra Mitja, je nekaj posebnega in je povezana s hmeljem. Krasijo jo motivi hmeljevih listov in storžkov, zato jo je poimenoval hmeljarka. Model je zasnoval skupaj z znanim izdelovalcem harmonik Zlatkom Mundo. »To, da imamo pevko, ni naključje. Hmelj je namreč rastlina ženskega spola, fantje pa smo njena opora, 'špaga', ki pomaga hmelju rasti,« pove 26-letni Cizej. Kmetijo za zdaj še vodi njegov oče Miran, medtem ko je njegova mama Magda Rad Cizej, doktorica agronomskih znanosti, univerzitetna diplomirana agronomka in magistrica znanosti, zaposlena na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu, kjer vodi oddelek za varstvo rastlin. Mitja je po izobrazbi diplomirani inženir agronomije, končuje pa tudi magistrski študij agrarne ekonomike. Kot komercialist je zaposlen v podjetju, ki se ukvarja z uvozom in prodajo traktorjev ter drugih kmetijskih strojev in pri­ključkov. Cizejevi so nasploh zelo izobražena družina, saj Mitjeva pet let mlajša sestra Tina študira medicino. V prostem času pa Mitja s Hmelbojsi najraje zabava ljudi ali zvari kakšno aromatično pivo.

Hmelbojsi prisegajo na hmeljev napitek.

»Sem butični pivovar. Pri varjenju piva uporabljam izključno sorte hmelja, ki zrastejo na naši kmetiji. To so savinjski golding, aurora, celeia, cardinal in bobek. Večinoma delam po metodi wet hop, ki pomeni sveže hmel­jenje. Njena največja prednost je, da lahko v času obiranja hmelja neposredno s transportnega traku izberem sveže obrane hmeljeve storžke, ki jih nato vakuumsko zapakiram in zamrznem. S tem se ohranijo tako kakovost kot aromatične lastnosti. Na ta način lahko svež hmelj uporabljam vse leto, pivo pa ima zaradi tega izrazitejšo aromo in vonj ter ohranja pristno svežino, ki jo je s sušenim težje doseči. Zelo sem hvaležen prijatelju Juretu Guzlju, ki me je na mojih pivovarskih začetkih veliko naučil. Prav njemu in moji družini gre velika zahvala, da sem dosegel to, kar sem. To je dokaz, da se s trdno voljo, pridnimi rokami in odrekanjem, če sta želja in interes, da doseči vse,« sklene pogovor simpatični harmonikar in pivovar.