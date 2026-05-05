  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEH NA MAH

To je komercialist Jure, ki je zaljubljen v viže (Suzy)

Koroški glasbenik, član ansambla Jureta Zajca, je tudi voditelj oddaje z narodnozabavno glasbo Naj viža na Televiziji Velenje. Redno je zaposlen kot komercialist, v prostem času se posveča družini, na katero je zelo ponosen, ter ustvarja nove skladbe.
Štiri leta je član ansambla Jureta Zajca, ki je nedavno posnel novo skladbo Po poti ljubezni.

Štiri leta je član ansambla Jureta Zajca, ki je nedavno posnel novo skladbo Po poti ljubezni.

Jure Mlinšek

Jure Mlinšek

Njegova družina je njegov varni pristan.

Njegova družina je njegov varni pristan.

Štiri leta je član ansambla Jureta Zajca, ki je nedavno posnel novo skladbo Po poti ljubezni.
Jure Mlinšek
Njegova družina je njegov varni pristan.
Mojca Marot, foto osebni arhiv
 5. 5. 2026 | 06:25
4:02
A+A-

Jure Mlinšek je odraščal ob zvokih harmonike, predvsem ob Slakovi glasbi, v katero se je zaljubil že zelo zgodaj. »Živimo na Gmajni pri Slovenj Gradcu, kjer imamo skupaj s starši manjšo kmetijo. Na zvok harmonike sem se navadil, že ko je nanjo igral moj prezgodaj pokojni dedek Vinko. Pri sedmih letih sem nanjo že znal zaigrati nekaj pesmi, učil me je tudi žal že pokojni Tine Lesjak, ki je ustvaril številne uspešnice. Po dveh letih učenja sem dobil novo harmoniko in še več veselja do igranja, pri čemer so me ves čas podpirali starši, ki so me vozili na prve nastope. Pri 13 letih sem spoznal še pokojnega Draga Filača, ki je bil od rojstva slep, a je izjemno lepo pel in igral klaviature. Ljubezen do glasbe in prijateljstvo sta naju povezala, zato sva na različnih obletnicah in zaključkih igrala vse do mojega 17. leta,« pripoveduje Jure. Takrat se mu je porodila ideja, da bi ustanovil ansambel z večglasnim fantovskim petjem.

»Družabna omrežja takrat še niso bila tako razvita kot danes, zato sem v znanem oglasniku objavil oglas, da igram harmoniko, bas kitaro in pojem ter iščem dva fanta za spremljavo. Kmalu me je poklical kitarist Bojan Fras in povedal, da bi s harmonikarjem Mitjo Čehom potrebovala pevca in basista. Tako se je leta 2007 začela pisati zgodba ansambla Naveza,« se spominja. Pozneje se je ansamblu pridružil še basist Tadej Lužnik, Jure pa je večinoma pel, čeprav harmonike nikoli ni postavil v kot. Po 15 uspešnih letih z Navezo je začutil, da je čas za spremembo, zato se je pred štirimi leti pridružil ansamblu Jureta Zajca, hkrati je mentor 25 učencem različnih starosti, ki jim predaja svoje znanje in izkušnje.

Njegova družina je njegov varni pristan.
Njegova družina je njegov varni pristan.

»Dobro nam gre,« doda z nasmehom. Redno je zaposlen kot komercialist v koroškem podjetju, ki se ukvarja s prodajo jekla, pred leti je prevzel tudi vodenje oddaje Naj viža na VTV Velenje, zato je njegov urnik precej natrpan. Tu in tam še ustvari kakšno skladbo, pri čemer opaža, kako močno nanj vplivata okolje in svet, v katerem živimo. »Včasih pol leta nimam navdiha in idej za ustvarjanje, potem se kar naenkrat nekaj obrne in ustvarim več melodij hkrati. Ko jih posnamem, počakam nekaj tednov, včasih celo mesecev, in če se jih po ponovnem poslušanju še ne naveličam, vem, da so pripravljene, da gredo med ljudi,« pravi glasbenik. Je mož in oče treh otrok, družina je njegova največja opora. »Z ženo Sabino sva se spoznala pred 18 leti. Jaz sem obiskoval strojno-tehnično, ona srednjo vzgojiteljsko šolo, največ zaslug za najino srečanje ima moja sestra Metka, ki je bila Sabinina sošolka. Poskrbela je, da sva si izmenjala telefonski številki, nato sva imela prvi zmenek malo pred božičem, zato je ta čas za naju še danes posebej romantičen. Preskočile so iskrice, ljubezen pa, hvala bogu, še traja,« pove Jure.

Pred enajstimi leti sta si ustvarila skupni dom, kmalu za tem se jima je rodila prvorojenka Žana. Leta 2017 sta se poročila, nato sta se jima rodila še sin Anže in hči Živa. »Radi gremo v naravo, pogledamo kakšno risanko ali igramo družabne igre, v katerih običajno zmagajo žena in otroci, ki so zelo tekmovalni,« se zasmeji Jure. Za daljši dopust najraje izberejo morje, včasih tudi planine, kjer imajo skromen vikend. »Srečen sem, da imam zdrave otroke in ženo, ki me v vsem podpira. Upam, da mi bo glas še dolgo služil, da bom lahko počel to, kar me najbolj veseli – pel in razveseljeval ljudi,« zaključi.

 

Več iz teme

vikendintervjuharmonikajubilejnarodnozabavna glasbapop kulturaJure Mlinšekansambel lojzeta slaka
ZADNJE NOVICE
06:17
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Groza v Novem mestu: dijaka se je na stranišču dotikal sošolec, drugi ga je napadel

Dionisie Sandu naj bi z Idealom Halitijem ropal in pretepal dijake.
Aleksander Brudar5. 5. 2026 | 06:17
06:00
Lifestyle  |  Astro
NUMEROLOGIJA

Mesec maj: štirje ljubezni najbolj naklonjeni dnevi

V letošnjem maju naj bi bili nekateri datumi prežeti s posebno ljubezensko energijo.
5. 5. 2026 | 06:00
05:42
Šport  |  Odmevi
KOŠARKA

Lakersi načeti in brez jasnega roka za Dončićevo vrnitev

Začenja se drugo kolo končnice košarkarske lige NBA.
5. 5. 2026 | 05:42
05:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Voznica monster trucka je zapeljala med gledalce in tri ubila

Domnevajo, da so avtomobilu odpovedale zavore.
5. 5. 2026 | 05:13
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
V LJUBLJANI

Na avtobusu 12-letnico božal po zadnjici in ji ponujal denar, za gnusen zločin bo zdaj odgovarjal

Prisebni voznik LPP je 67-letnega Bosanca do prihoda policistov zaklenil v avtobus.
Boštjan Celec5. 5. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Nekateri slaviste napadejo direktno: Ta slovenščina je butasta!

Eni pravijo – Slavisti samo komplicirate! Sproti si izmišljujete! –, drugi se poistovetijo z žrtvami sadističnih slovničnih pravil.
Maša Močnik5. 5. 2026 | 02:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki