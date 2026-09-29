Meh na mah: Manca bo prevzela Kajino vlogo (Suzy)

Zadnjih šest let je Manca Stopar pela v ansamblu Kvinta, zdaj se pripravlja na nekoliko večji podvig. Člani S.O.S. kvinteta so jo namreč na avdiciji izbrali za nadomestno pevko med porodniškim dopustom Kaje Humski, ki bo kmalu postala mamica. Skupaj že pridno vadijo, Manca pa se novega izziva zelo veseli, čeprav ga sprejema z nekaj strahospoštovanja.

Glasba ji je namreč blizu vse življenje in ima v njeni družini pomembno mesto. »Bila sem tudi članica ansambla Mladi Stoparji, takrat sem komaj 11 let. Na začetek glasbene poti imam najlepše spomine. Še danes se spomnim, kako sem se kot deklica med petjem počutila kot prava zvezda,« se nasmehne Mengšanka, ki je pela že v šolskem pevskem zboru, njen oče Robert, član ansambla Stoparji, pa jo je učil igrati diatonično harmoniko. »Petja sem se učila pri Francki Šenk, pozneje pri Brigiti Vrhovnik Dorič, ki me je pripeljala do ansambla Kvinta. Vmes sem začela plesati pri Folklorni skupini Mengeš in peti v Pevski skupini Rž. Danes si življenja brez glasbe in petja sploh ne predstavljam,« pravi Manca, ki je diplomirala na fakulteti za dizajn, trenutno pa je zaposlena kot vzorčna šivilja.

Kaja predaja mikrofon Manci, ki jo bo nadomeščala med porodniškim dopustom.

»Rada imam natančna dela. Zanimivo je, da imam dve precej različni plati – med tednom sem zbrana za šivalnim strojem, ob koncih tedna pa stopim na oder in se prepustim glasbi,« nam je zaupala simpatična pevka, ki se je na avdicijo prijavila, ker je začutila, da mora izkoristiti priložnost. »Seveda se zavedam, da gre za zelo kakovosten in izkušen ansambel, zato sem avdicijo vzela resno. Zdaj, ko so me izbrali, lahko povem, da sem ponosna in hvaležna za izkazano zaupanje,« še pove Manca, ki so ji bile od nekdaj všeč izvajalke z močnim in prepoznavnim vokalom, ki dajo na odru vse od sebe. Med pevkami je imela vedno nekaj vzornic, med njimi je tudi Kaja, ki ima neverjetno karizmo in zna očarati občinstvo.

»Do zdaj sem bila s S.O.S. kvintetom na treh nastopih, na katerih sem spoznavala njihov način delovanja. Opazovala sem Kajo in se poskušala od nje čim več naučiti. V bližnji prihodnosti nas čaka še nekaj vaj, kmalu pa bom s fanti sama stopila na oder.« Njeno poletje je bilo pestro, veliko je nastopala z ansamblom, našla pa je čas tudi zase, za kolesarjenje in druženje. »Od letošnjega poletja mi bo najbolj ostalo v spominu vse, kar se je dogajalo okoli S.O.S. kvinteta – avdicija, pričakovanje in na koncu veselje, ko sem izvedela, da so me izbrali,« pravi pevka, ki prosti čas preživlja v hribih in naravi. Ostaja zvesta folklori, zato ima ples v njenem življenju še vedno pomembno mesto. »Rada sem aktivna in vedno nekaj počnem, zelo težko sem povsem pri miru,« je nova pevka S.O.S. kvinteta povedala za konec.