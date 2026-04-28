Marko Žagar je na poročni dan doživel enega najbolj čustvenih in nepozabnih trenutkov v življenju (FOTO)

Marko Žagar iz okolice Laškega je visokorasli mladenič, med glasbeniki cenjen in prepoznaven po svojem izrazito globokem, basovskem glasu. Je član kvarteta Duh iz Pomurja, ki letos piše posebno glasbeno zgodbo skupaj z Recesija bandom iz Prlekije ter salonskim orkestrom Lucky & The Pippes. Markovi glasbeni sopotniki David Duh, Niko Mladenović in Janez Lukman so se z veseljem odzvali povabilu na poroko, ki je potekala v hudomušnem, a tudi čustveno nabitem vzdušju.

Marko z ženo Katjo in hčerko Hajdi. FOTO: Magični spomini

»S Katjo sva doživela enega najlepših dni v najinem življenju. Ne morem ga opisati z eno besedo, saj se je v njem združilo vse: veselje, trema, smeh, malo norosti in ogromno ljubezni. Najino poročno jutro se je začelo precej neobičajno, saj sem se v dan prebudil, oblečen v majico s fantovščine z napisom: 'Kurja mast, ženim se.' Če to ni pravi začetek resne življenjske poti, ne vem, kaj je,« se pošali Marko.

Fotografa so ob prihodu potegnili za nos. »Pretvarjal sem se, da me boli glava. Priča mi je ponudila tableto proti bolečinam, a sem se vljudno zahvalil in jo odklonil. Ko je iz rokava potegnil šampanjec, je bila odločitev precej lažja,« se spominja z nasmehom. Zabavnih in čustvenih trenutkov, ki si jih bo zapomnil do konca svojih dni, ni bilo malo. »Eden najmočnejših trenutkov se je zgodil, ko mi je mama popravljala pričesko, pri tem ni mogla skriti solz, jaz pa ne občutkov, ki jih je težko opisati. Najlepše je, ko od mame ali očeta slišiš, da je ponosen nate in te ima rad,« je iskren.

Veseli svatje. FOTO: Magični spomini

Poudaril je, da poročne pare pogosto preveč zanesejo organizacija, protokol ali popolnost dogodka, pri tem spregledajo najpomembnejše – pristna čustva. »Kot glasbenik sem doživel že veliko porok, a me vedno najbolj gane trenutek, ko se starši poslavljajo od svojih otrok. Takrat ni mask in igranja, je samo iskrenost,« pravi.

Zato sta s Katjo še toliko bolj hvaležna, da sta znala te trenutke prepoznati, jih začutiti in odnesti s seboj na skupno življenjsko pot. »Če na kratko povzamem najin dan: bilo je malo noro, zelo iskreno in predvsem nepozabno,« je sklenil. Za veselo vzdušje svatov so poskrbeli Mladi korenjaki.