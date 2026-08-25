Meh na mah: Na poti je tretja generacija Gamsov (Suzy)

Žan Omahna, sin nekdanjega vodje legendarne skupine Gamsi Janka Omahna, je ob očetu in stricih z malo harmoniko na odru stal že kot deček, nastopil je tudi v videospotu za pesem Moja mukica. Zadnjih 15 let glasbeno pot nadaljuje s svojimi Mladimi gamsi, ki ostajajo prepoznavni, zabavni in dejavni, saj jim nastopov po Sloveniji ne manjka. Prihodnje leto bo za Žana še posebno lepo in pomembno. »Z Leo pričakujeva prvega otroka, česar se oba resnično zelo veseliva. Prihaja torej tretja generacija Gamsov in srčno upam, da naša glasba s tem dobiva naslednika ter bo še naprej odmevala po Sloveniji. Verjamem, da nama bo novi družinski član popolnoma spremenil, predvsem popestril življenje, mamici pa krajšal čas, ko bom jaz na nastopih. Srečen sem, ker sem našel partnerko, ki z razumevanjem sprejema moje odhode na nastope. Marsikateri večer je sama, jaz se domov vračam šele v zgodnjih jutranjih urah. Prav to pri njej resnično najbolj cenim. Tudi marsikatero nedeljo me pusti spati, ker ve, da imam za seboj dve prebedeli noči,« nam je zaupal Žan. Za Mlade gamse si želi, da bi še dolgo stali na odrih in ohranili energijo, ki jo imajo danes.

Mladi gamsi že 15 let uspešno nadaljujejo glasbeno pot nekdanjih Gamsov.

»Prijateljstvo in dobri odnosi so nas pripeljali do tega, da danes dihamo drug za drugega. Na odru se to čuti in prav to želimo še nadgraditi. Naš načrt je ustvarjati čim več lastnih pesmi, snemati videospote in nastopati, kjerkoli bo mogoče,« pravi bodoči očka, ki ga glasba spremlja že od mladih nog. »Na odru sem stal že takrat, ko sem komaj shodil. Ko so Gamsi izdali skladbo Hej, hej, ki je postala neuradna himna in je bolj znana po refrenu Kdor ne skače, ni Sloven'c, se sploh nisem zavedal, kako močno se bo zasidrala med ljudi. Danes jo pojejo vse generacije, od najmlajših do najstarejših, kar je za vsakega glasbenika poseben občutek,« je iskren. V petnajstih letih z Mladimi gamsi se je nabralo veliko izkušenj, vzponov in padcev, ki so jih kot skupino še bolj povezali in utrdili.

Veselo novico sta razkrila na morju, ob čudovitem sončnem zahodu.

»Danes smo zrelejši, bolj osredotočeni in predvsem pripravljeni delati, ne se zgolj zabavati. Včasih je bilo drugače. V prvi vrsti sta bila navdušenje in zabava, če je bilo zraven še nekaj zaslužka, toliko bolje. Danes razumem, da brez resnega dela ne gre. Narodnozabavna glasba je v zadnjih letih doživela pravi preporod. Na prizoriščih, kjer smo pred leti igrali kot predskupina kakšni veliki balkanski glasbeni zvezdi, danes pogosto odmeva le še zvok harmonike. To pomeni, da veliki dogodki ne potrebujejo več tujih izvajalcev, da bi napolnili prizorišče. Veseli smo, da smo tudi mi del tega vala,« je hvaležen. Povedal je tudi, da so pred skupino novi projekti, pesmi in videospoti. »Že zelo kmalu bomo izdali nekaj povsem novega, na kar tudi sami nestrpno čakamo in česar se zelo veselimo,« sklene.