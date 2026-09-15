Meh na mah: na Ptuju ohranjajo tekmovalni duh (Suzy)

Na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju so pred tednom dni zazvenele melodije ansamblov Fekonja, Wow, Miha Trčka, Ekstaza, Hmelbojsi, Vrabci, Namig, Gajstni muzikanti, Brloga, Abuhi, Špadni fantje in Upanje. Štirje med njimi so prejeli eno od pomembnejših nagrad. Orfeja za najboljši kvintet so osvojili Gajstni muzikanti, orfeja za najboljšo zasedbo med preostalimi pa Špadni fantje. Prvo nagrado občinstva so si priigrali člani družinskega ansambla Fekonja, Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo Nina Kovšca, pevka Špadnih fantov. Ptujski festival, najstarejši tovrstni festival pri nas in trenutno edini, ki ohranja kakovostno glasbeno izražanje ter tekmovalni duh, dokazuje, da niso pomembne le lovorike. Štejeta tudi pristno druženje med glasbeniki, ki se tako spoznavajo in povezujejo, ter priložnost, da jih občinstvo sliši in vidi v živo. Prav to je tisti neprecenljivi presežek, ki ga ne more nadomestiti nobena platforma. Pristno festivalsko vzdušje je ostalo ujeto še v fotografski objektiv.

Ansambel Namig je izvedel valček Povej mi včasih, ki je prejel nagrado za najlepše besedilo. Foto: M. M.

Ansambel Fekonja je osvojil nagrado občinstva, saj je njihova skladba Cvetiš prejela največ glasov. Foto: M. M.

Festival sta povezovala Nika Svetlin Jenko in Marjan Nahberger. Foto: M. M.

Gajstni muzikanti so prejeli orfeja za najboljši kvintet. Foto: M. M.

Manca Stanonik, pevka ansambla Miha Trčka, je popestovala Matica, sina Tine Kamenšek, pevke ansambla Namig. Foto: M. M.