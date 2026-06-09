Meh na mah: Pohorskega humorista je po prometni nesreči rešila glasba (Suzy)

Gojko Jevšenak je znani veseljak, ki je nastopil v pohorski komediji Je kir ke riku, videli smo ga tudi na odru šova Slovenija ima talent. Je harmonikar in vodja ansambla Hlapci. Z glasbo ga je povezala pomembna življenjska izkušnja. Sanje o profesionalni športni karieri so se zanj končale, ko je pri trinajstih letih doživel prometno nesrečo.

»V času, ko še ni bilo računalnikov in televizijskih kanalov, sem odvečni čas namenil glasbi, s katero sva od takrat neločljiva,« v knjigi opisuje Jevšenak, ki je ob koncu študija napisal diplomsko nalogo z naslovom Glasba kot medij v delovni terapiji. Delovni terapevt po poklicu je kot glasbenik nastopal v številnih državah, od Madžarske, Avstrije, Švice, Nemčije, Velike Britanije, Italije in Francije do Hrvaške, Srbije in celo Švedske. Veliko pesmi, besedil in misli, nekaj jih je zbranih v knjigi, je nastalo med vožnjami po evropskih državah, ki jih je prevozil kot voznik kombija. Ko je šofersko zgodbo zaključil, se je znova vrnil k svojemu osnovnemu poklicu. Kot delovni terapevt je bil do nedavnega zaposlen v Domu za varstvo odraslih Velenje, kjer je ob strokovnem delu stanovalce razveseljeval tudi s harmoniko. Gojko znova nastopa s svojim ansamblom Hlapci.

Lani je z ansamblom v Števerjanu prejel drugo nagrado, Hlapci se na festival vračajo tudi letos.

Lani je na Števerjanskem festivalu osvojil drugo nagrado, na istem festivalu jih bomo videli tudi letos. »Z glasbo sva prijatelja, dopolnjujeva se in bogativa,« pravi Gojko. Je ponosen oče dveh nogometašev, Florjana in Gabrijela. Oba sta po očetu podedovala glasbene gene, pove njuna mama Sonja, doma z Lovrenca na Dravskem polju, fizioterapevtka, zaposlena v Zdravstvenem domu Celje. Družina živi na Stranicah. Sinova sta začela igrati frajtonarico, a ker je nogomet zahteval treninge tudi do petkrat na teden, sta se naposled odločila zanj. Mlajši, 21-letni Florjan, je v petek, 5. junija, v dresu mlade reprezentance Slovenije odigral prijateljsko tekmo proti Albaniji. Sicer je član Nogometnega kluba Celje, letošnjih državnih prvakov, lani je bil razglašen za športnika občine Zreče za leto 2024.

Florjana je za nogomet navdušil njegov štiri leta starejši brat Gabrijel. »Že kot otrok je bil Florjan na vseh treningih, ki jih je imel Gabrijel v selekcijah NK Celje od U7 naprej. Nenehno je spraševal, kdaj bi lahko začel trenirati še sam. Ko sem imela vprašanj dovolj, sem mu rekla, naj gre to vprašat trenerja,« se spominja mama Sonja. Florjan je to res storil in trenerja Aljošo Sivka vprašal, kdaj bi lahko začel trenirati. »Zanimalo ga je, koliko sem star, in ko sem mu povedal, da imam pet let, je rekel, da sem še mlad, a naj vseeno pridem, pa bova videla, kako in kaj. Od takrat naprej treniram,« pove Florjan.

Florjan Jevšenak je član ekipe Nogometnega kluba Celje, letošnjih državnih prvakov Slovenije.

Predlani je podpisal pogodbo z NK Celje in bil posojen v NK Dravinjo, trener Albert Riera ga je lani poklical nazaj v celjsko ekipo. »Ves je predan nogometu, saj niti v prostem času žoge nikoli ne pusti pri miru. Po končani Gimnaziji Celje – Center zdaj ob nogometu obiskuje še šolo za vzgojitelja,« Florjana pohvalita oče in mama. Starejši Gabrijel je prav tako začel nogomet trenirati pri dobrih petih letih. Igral je v selekcijah Celja, po koncu mladinskega staža je odšel k Dravinji v drugo ligo. Žal si je poškodoval koleno in prestal že dve operaciji, zato ga že poldrugo leto ni na igrišču. Jevšenakovi so torej nogometno-glasbena družina, ki ji nikoli ni dolgčas, hkrati so dokaz, da imata harmonika in nogomet veliko več skupnega, kot bi si morda mislili.