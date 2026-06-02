Meh na mah: praznik harmonike na Visti (Suzy)

Velenje je pred kratkim postalo slovensko in evropsko središče harmonike, glasbe in povezovanja. Velenjčan Robert Goter je najprej poskrbel za izjemni osebni podvig: harmoniko je neprekinjeno igral dobrih 83 ur in je na dobri poti, da se njegov dosežek vpiše v Guinnessovo knjigo rekordov. Le dan pozneje je na velenjski Visti sledil še pravi praznik harmonike. Skupaj je zaigralo kar 4066 harmonikarjev in harmonikaric, s čimer so postavili nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju. Goter se je po dogodku javno zahvalil vsem učiteljem in učiteljicam harmonike po Sloveniji, ki imajo po njegovih besedah največ zaslug za to, da se je na Visti zbralo tako veliko število mladih in starejših harmonikarjev.

Koroška pevka Ana Dušica se je zabavala v družbi glasbenika Silva Pliberška.

»To je bil najštevilčnejši ansambel harmonik v Evropi. Upam, da se prihodnje leto zberemo še v večjem številu in podremo tudi Guinnessov rekord, ki ga za zdaj še držijo Kitajci,« pravi glasbenik, ki si želi, da bi se prihodnje leto zbralo med šest in osem tisoč harmonikarjev ter da bi jim uspel še ta podvig. Nekaj znanih obrazov, ki smo jih ujeli v objektiv, si oglejte na fotografijah.

Tadeja Avbreht z družino – pred leti je pela v ansamblu Roberta Goterja, zdaj je članica ansambla Slovenski zvoki.

Oto Pestner in Mihael Možina iz Alpskega kvinteta, ki je prav tako nastopil na Visti.

Za uvod v zabavo so poskrbeli Čuki.

Boštjan Konečnik je zaigral skupaj z očetom Alojzom Rožičem.