Robert Goter postavil Guinnessov rekord in povezal Slovence (Suzy)

Slovenski harmonikar je na velenjski Visti neprekinjeno igral okoli 83 ur, s čimer je postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. V nedeljo pa so Velenje znova preplavili zvoki harmonike, saj je kar 4066 harmonikarjev in harmonikark skupaj zaigralo skladbo Na Golici. S tem so postavili nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju.

Na polovici poti do rekorda: ob Robertu je vodja ekipe Damjan Teršek (desno).

Svetovnemu prvaku v igranju diatonične harmonike Robertu Goterju, ki si ta naslov upravičeno lasti že 27 let, ambasadorju Mestne občine Velenje, je letos uspel izjemen podvig: na harmoniko je igral 83 ur in še dobro minuto čez. S tem je podrl svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike, ki ga mora komisija še potrditi. A uspelo mu je še veliko več. Združil je Slovenke in Slovence, skupaj s številnimi podporniki iz tujine, ki so ga spodbujali, stiskali pesti in sočustvovali z njim v zahtevni bitki z utrujenostjo, bolečino in lastnimi mejami. Po uspešno opravljenem podvigu je iz rok velenjskega župana Petra Dermola zasluženo prejel pokal in ga ponosno dvignil v zrak.

Novopečeni rekorder s starejšim sinom Valom

Mnogi so bili z njim od začetka do konca, spanja pa je bilo le za vzorec tudi za vse tiste, ki so mu stali ob strani in si upravičeno lastijo del zaslug za uspeh. V prvi vrsti njegova Nika Brečko, vodja ekipe Damjan Teršek, psihoterapevtka Neža Đorđić in fizioterapevt Srečko Plešnik s sodelavci. Veliko časa sta bila ob njem tudi starejši sin Val in nečakinja Maja Verdev. Že v nedeljo se je prostor, kjer je Goter igral za rekord, spremenil v veliko prizorišče harmonike in veselja. Čuki, Poskočni muzikanti, Alpski kvintet, ansambel Stil in Gadi so zabavali več kot enajsttisočglavo množico, 4066 harmonikarjev in harmonikark je skupaj zaigralo Avsenikovo Na Golici. S tem so podrli slovenski in evropski rekord, svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, žal ne. A nova priložnost zanj bo že junija prihodnje leto. Častna pokroviteljica dogodka, predsednica republike Nataša Pirc Musar, je v nagovoru poudarila, da je dogajanje v Velenju dokaz, da je Slovenija dežela harmonike in ljudi, ki znajo stopiti skupaj.

Robertova partnerka Nika Brečko s predsednico države Natašo Pirc Musar

Psihoterapevtka Neža Đorđić je bila ob Robertu v najtežjih trenutkih, mi smo jo ujeli v družbi treh Vagabundov – Jerneja Bevka, Sandija Majcna in Boštjana Merzdovnika.