Meh na mah: Robert Goter ob abrahamu združuje Slovenijo v lovu na Guinnessov rekord (Suzy)

Že nekaj mesecev se ime Roberta Goterja pojavlja na različnih platformah, družbenih omrežjih ter v tiskanih in spletnih medijih. Vse to je povezano s projektom, ki naj bi združil ljudi vseh generacij z enim samim ciljem – podreti Guinnessov svetovni rekord v najbolj množičnem igranju harmonikarjev na svetu. Na velenjski Vista Velenje zato 17. maja pričakujejo več kot 5300 harmonikarjev. Pobuda za dogodek se je lani porodila Velenjčanu, ki je že takrat poskušal podreti tudi osebni rekord v najdaljšem igranju harmonike.

Robert s srčno izbranko Niko. FOTO: Marko Marinšek

Roberta so presenetili tudi člani njegovega orkestra Goter. FOTO: Marko Marinšek

Harmoniko je Robert igral 58 ur, 24 minut in 25 sekund ter povezal ljudi po vsej Sloveniji, a mu je na koncu zmanjkalo moči, da bi presegel dosežek Francozinje. Letos bo zato med 13. in 16. majem poskusil znova – in upa, da mu bo uspelo igrati vsaj 80 ur. Že dan pozneje, 17. maja, si želi, da bi v Sloveniji padel še rekord, ki ga trenutno drži Kitajska. »Zato še zadnjič pozivam vse, ki znate zaigrati skladbo Na Golici na harmoniko, da se prijavite in postanete del zgodovinskega dogodka, ki bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice države, kar še dodatno potrjuje njegov nacionalni pomen,« pravi glasbenik, ki je 1. aprila praznoval abrahama.

Zaplesal je z mamo Marijo. FOTO: Marko Marinšek

Tadeja Avbreht je bila nekoč pevka v njegovem ansamblu. FOTO: Marko Marinšek

»Za praznovanje sem izbral Hišo Lisjak, ki ponuja res prijeten ambient, prijazno osebje poskrbi za vrhunsko postrežbo,« nam je zaupal. Razkril je tudi, da ga je na praznovanju presenetil njegov orkester harmonikarjev Goter, goste pa je nasmejal stand up komik. Za odlično glasbeno vzdušje so poskrbeli Slovenski zvoki, ansambel, pri katerem poje, ki je med letoma 2000 in 2006 pela tudi v njegovem ansamblu. Robertu ob njegovem okroglem jubileju čestitamo tudi v uredništvu revije Suzy in mu želimo, da se mu izpolni največja želja – osvojiti osebni, slovenski in svetovni Guinnessov rekord.