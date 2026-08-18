Meh na mah: Sevničanka promovira veselice (Suzy)

Vzgojiteljica in vizažistka je postala prvi obraz spletne strani Veselice. Narodnozabavna glasba je bila Nini Bizjak položena v zibelko, saj so bili njeni starši pred leti člani priljubljenega posavskega ansambla Sijaj, glasbena tradicija pa se v družini nadaljuje še danes. Njen oče Silvo Bizjak je harmonikar in vodja ansambla Posavski godci, zato ne preseneča, da je njegove glasbene gene podedovala tudi Nina. Doslej se je sicer bolj skrivala v zakulisju, saj je kot vizažistka ​sodelovala pri številnih studijskih fotografiranjih ansamblov in snemanjih videospotov, zaradi svoje sproščenosti, nasmeha in pozitivne energije jo ima rada tudi kamera.

Kot odlična vizažistka je pogosto ustvarjala v zakulisju številnih fotografiranj in snemanj videospotov.

V zadnjem letu je sodelovala s skupino Firbci, Novimi spomini, ansamblom Petra Finka, ansamblom Jureta Zajca, Veselimi svati, Viharjem, ansamblom Gregorja Kobala, Užitkom, Barabini, Pikom, Krajcarji, Guštnimi muzikanti, ansamblom Petovio, Hmelbojsi, Štefanci, Runda kvintetom, Juhu glasbenim mixom, skupino Vžig in seveda z njej domačimi Posavskimi godci, pri katerih se je njena pot pravzaprav začela. Oče jo je naučil zaigrati nekaj pesmi na harmoniko, mama na kitaro, v vrtcu največkrat igra na ukulele. »Pojem drugi bas, sem samouk na klavirju, z glasbo sem najbolj povezana prek snemanja videospotov in fotografiranja,« pravi Nina, ki je v osnovni šoli dve leti trenirala nogomet. »Igrala sem za Nogometni klub Brežice, katerega član je moj fant Niko Cerjak, zato sem zelo vesela, da sem se znova znašla na nogometnih tekmah. Z Nikom prav tako skupaj nastopava v videospotih. Nazadnje sva bila glavna igralca v polki Popoln par ansambla Gregorja Kobala,« doda Nina, ki si želi spoznati še več glasbenikov ter s pojavljanjem na družbenih omrežjih in veselicah doseči še večjo prepoznavnost. Kot prvi obraz portala, na katerem obiskovalci najdejo vse informacije o tem, kje bodo potekale posamezne veselice, kdo jih organizira in kdo bo na njih nastopal, bo Nina v prihodnje sodelovala pri promocijskih fotografiranjih ter promovirala slovensko kulturo in domačo glasbo. Sodelovala bo pri ustvarjanju vsebin za družbena omrežja in drugih projektih.

S fantom, nogometašem Nikom Cerjakom

»Želeli smo izbrati osebo, ki slovenskih veselic ne predstavlja le na fotografijah, ampak jih tudi zares živi. Nina je odraščala ob narodnozabavni glasbi, dobro pozna življenje ansamblov, rada obiskuje veselice in s svojo pozitivno energijo odlično predstavlja vrednote, ki jih želimo širiti na portalu. Veselice niso le tradicija naših staršev, ampak tudi prihodnost mladih, ki jih Nina odlično predstavlja,« pove Aleksander Mrvič, urednik edinega spletnega portala pri nas, namenjenega izključno narodnozabavni glasbi.