Meh na mah: skupaj je zaigralo več kot 140 harmonikarjev (Suzy)

Pod velikim šotorom na Permanih na Hrvaškem se je nedavno zbralo več sto ljubiteljev harmonike iz Hrvaške in Slovenije. Skup armunikaši je namreč tradicionalni dogodek, ki je trajal dva dneva, množična udeležba je dokaz, da je harmonika eden najbolj priljubljenih ljudskih instrumentov ne le pri nas, temveč tudi v hrvaški Istri. Tam ima posebno mesto harmonikarska šola Nika Polesa, priljubljenega harmonikarja in člana Primorskih fantov, ki učence poučuje v Divači, Ilirski Bistrici in na Permanih na hrvaški strani meje, kjer domačini z velikim navdušenjem spremljajo in podpirajo diatonično harmoniko.

Na prireditvenem odru se je v dveh dnevih zvrstilo približno 140 harmonikarjev različnih starosti in skupin. Med nastopajočimi niso manjkali priljubljeni Primorski fantje, številni sedanji in nekdanji učenci šole ter gostje iz Slovenije in Hrvaške. Obiskovalci so lahko prisluhnili tudi orkestru pod vodstvom Vilija Marinška, Orkestru Izola, Orkestru Glasbene šole Kastav ter orkestru Nika Polesa. Dogajanje so dodatno obogatile predstavitve harmonik Munda, Rutar in Alpen ter sistema Totter MIDI. Sobotni večer je bil namenjen zabavi in vrhunskim glasbenim nastopom, na njem so nastopili najboljši harmonikarji šole Nika Polesa. Za odlično vzdušje so poskrbeli še Jože Vešmašinov in skupina Koktelsi. V nedeljo je sledil še nastop harmonikarjev, jubilejno srečanje Skup armunikaši se je sklenilo z nastopom ansambla Slovenski muzikantje.

Orkester harmonikarjev šole Nika Polesa

Tako poln obiskovalcev je bil šotor na Permanih.

Skupaj zaigralo in zapelo več kot 140 harmonikarjev

»Poseben trenutek je bil, ko je skupaj zaigralo in zapelo več kot 140 harmonikarjev, kar je ustvarilo čudovito vzdušje. Takšni trenutki so nagrada za ves trud, vaje in priprave, ki potekajo vse leto, vrhunec učenci doživijo prav na našem tradicionalnem srečanju na Permanih, ki je bilo letos že deseto po vrsti. To je dokaz, kakšno moč povezovanja, prijateljstva in ljubezni ima ta instrument. Zato hvala vsem nastopajočim, obiskovalcem, podpornikom in prijateljem, ki že desetletje soustvarjajo to posebno zgodbo,« pravi Niko, ki se s Primorskimi fanti že pripravlja na Primorski večer.

Na Permanih sta bila tudi harmonikarski virtuoz Zoran Zorko in blejski župan Anton Mežan.

Primorski fantje ga bodo priredili 27. junija zvečer v Izoli, v letnem kinu Arrigoni, posvečen bo trem jubilejem. Pevka Primorskih fantov Ivica Vergan bo tri dni prej, natančneje 24. junija, praznovala 75. rojstni dan, hkrati pa obeležila 70 glasbenih let, saj je prav pred toliko leti prvič javno zapela. Primorski fantje bodo ob tem zaznamovali še 30. obletnico nastanka enega najlepših valčkov, Decembrski dan, ki velja za eno njihovih največjih uspešnic.