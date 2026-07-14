Meh na mah: Števerjan dobil nove zmagovalce (Suzy)

Festival v Števerjanu tradicionalno poteka prvi julijski konec tedna in nič drugače ni bilo letos. Začel se je minuli petek zvečer, ko je v polfinalnem večeru nastopilo osem ansamblov, nadaljeval v soboto z veselico, na kateri so igrali Gorenjski muzikantje, končal pa v nedeljo s finalom. V njem smo videli in slišali ansamble Miha Trčka, Jazbece, ansambel Škof, Hmelbojse, Utrip, Namig, Gajstne muzikante in ansambel Obisk. Prav slednji so postali letošnji absolutni zmagovalci festivala in hkrati najboljši debitanti. Po dve nagradi sta prejela ansambel Škof, ki je osvojil nagrado občinstva in nagrado za najboljšo melodijo, ter Jazbeci, ki so prejeli tretjo nagrado in nagrado za najboljše besedilo.

Jazbeci so se domov vrnili z dvema nagradama.

Gajstni muzikanti so upravičili svoje ime in osvojili drugo nagrado.

Gajstni muzikanti so se razveselili druge festivalske nagrade, ki jo je podelila strokovna komisija. Tako polfinalni kot finalni večer sta prvič vodila Valentina Oblak in Evgen Ban, oba večera je neposredno prenašal Radio Trst A, ki je poskrbel, da so bile vse izvedene melodije slišane tudi na njegovih valovih. Objavljamo fotografije najboljših, ki jim bo Števerjan zagotovo ostal v lepem spominu na njihovi nadaljnji glasbeni poti. Čestitke vsem in veliko uspeha še naprej!

Festival sta prvič povezovala Evgen Ban in Valentina Oblak.