Števerjan je pripravljen na festival, ki bo že prihodnji konec tedna (Suzy)

Še pred desetletjem je bilo poletje v znamenju narodnozabavnih festivalov. Ansambli so se nanje množično prijavljali in z veseljem oznanjali, ko so bili izbrani za nastop. A časi so se spremenili in družbena omrežja so naredila svoje. Številnim ansamblom za prepoznavnost zadostuje že splet, skladbe pa tako ali tako snemajo v studiih, kjer je mogoče marsikaj izboljšati.

Festivalov je zato vse manj, vztrajajo le še redki organizatorji. Med njimi so tudi organizatorji v Števerjanu. Za izvedbo festivala poleg Slovenskega katoliškega prosvetnega društva Frančišek B. Sedej skrbi množica srčnih in predanih prostovoljcev, članov društva ter številnih podpornikov. S skupnimi močmi iz leta v leto ustvarjajo praznik glasbe, ki ga je preprosto treba doživeti. Dogodek vsako leto poveže ves kraj in ljudi vseh generacij, saj pri njegovem nastajanju sodeluje celotna skupnost. Kot edini festival narodnozabavne glasbe v Italiji ima pomembno vlogo med Slovenci v zamejstvu. Cenijo ga tudi slovenski ansambli, saj je poleg Ptujskega festivala ena od le dveh priložnosti, da se predstavijo z igranjem v živo pred občinstvom in strokovno komisijo.

Ansambel Škof je pred kratkim s pomočjo številnih statistov posnel videospot za novo polko Na plesu. FOTO: M. M. in arhiv organizatorja

Prav to šteje največ, saj lahko le tako dokažejo svojo kakovost. Letošnji festival bo tradicionalno potekal prvi konec tedna v juliju, na njem se bo predstavilo dvanajst ansamblov: Jazbeci, Ansambel Škof, Ansambel Miha Trčka, Naši fantje, Hmelbojsi, Hlapci, Utrip, Namig, Obisk, Ekstaza, Gajstni muzikanti in Sinatix. Med njimi sta dva, ki sta na festivalu nastopila že lani in prejela nagradi. To sta Hlapci, ki so osvojili drugo mesto, in Ansambel Škof, ki je zasedel tretje mesto. Vsi preostali bodo v Števerjanu nastopili prvič. Festival bo tudi letos potekal v dveh tekmovalnih delih.

V petek, 3. julija, bo ob 20. uri na sporedu polfinale, v nedeljo, 5. julija, se bo ob 17. uri začel finale. Vsi se bodo predstavili z dvema skladbama, ki ju bodo odigrali in odpeli v živo, v slovenskem jeziku ali zgolj instrumentalno. Prva bo iz zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe, druga bo izvirna, tako po melodiji kot besedilu, in jo bo ansambel prvič predstavil na števerjanskem odru. Letošnja novost bo nov voditeljski par, saj bosta polfinalni in finalni večer povezovala Valentina Oblak in Evgen Ban.

Tudi za Ansambel dveh dolin je bil lanski nastop na festivalu v zamejstvu prvi. FOTO: M. M. in arhiv organizatorja

V soboto, 4. julija, bo ob 19. uri namesto tekmovanja na sporedu festivalska veselica z glasbo v živo. Tekmovalno prizorišče se bo spremenilo v plesišče, vstop na veselico bo prost. Posebnost števerjanskega festivala sta prijetno druženje ter bogata kulinarična in vinska ponudba. Tudi letos bodo zato na svoj račun prišli ljubitelji dobre hrane in vina, med drugim bodo lahko okusili znamenitega števerjanskega piščanca.