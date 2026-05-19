Meh na mah: večer slovenske harmonike v Rogaški Slatini (Suzy)

Andrej Toplišek je že večkrat dokazal, da je pravi mojster oberkraina. Ustvarja glasbo, ki jo čuti, o njej razmišlja in vanjo vtke edinstven umetniški presežek. »Vedno si prizadevam preseči običajne okvire, hkrati zajeti celotno zgodovino in razvoj slovenske glasbe,« pravi izjemni glasbenik.
Pri nastajanju albuma je sodeloval z nič manj imenitnimi glasbeniki: Michaelom Orešarjem, Mariem Strangerjem, Thomasom Hammerlom, Nejcem Mercem ter tercetom, ki ga tvorijo Bojan Lugarič, Aleksandra Križan in letos prvič tudi Barbara Gračnar.
Kako vrhunski je bil večer Slovenske harmonike – takšen je tudi naslov albuma, s katerega so predstavili skladbe –, je dokazala razprodana dvorana kulturnega centra v Rogaški Slatini, v kateri ni manjkalo znanih glasbenih obrazov. Koga vse smo ujeli, razkrivamo na fotografijah. Več o koncertu pa v Slovenskih novicah v torek, 19. maja.