Meh na mah: večer slovenske harmonike v Rogaški Slatini (Suzy)

Andrej Toplišek je že večkrat dokazal, da je pravi mojster oberkraina. Ustvarja glasbo, ki jo čuti, o njej razmišlja in vanjo vtke edinstven umetniški presežek. »Vedno si prizadevam preseči običajne okvire, hkrati zajeti celotno zgodovino in razvoj slovenske glasbe,« pravi izjemni glasbenik.

Pri nastajanju albuma je sodeloval z nič manj imenitnimi glasbeniki: Michaelom Orešarjem, Mariem Strangerjem, Thomasom Hammerlom, Nejcem Mercem ter tercetom, ki ga tvorijo Bojan Lugarič, Aleksandra Križan in letos prvič tudi Barbara Gračnar.

Žena Andreja Topliška Barbara Borlak Toplišek je Naniju Poljancu pomagala pri prodaji albuma.

Kako vrhunski je bil večer Slovenske harmonike – takšen je tudi naslov albuma, s katerega so predstavili skladbe –, je dokazala razprodana dvorana kulturnega centra v Rogaški Slatini, v kateri ni manjkalo znanih glasbenih obrazov. Koga vse smo ujeli, razkrivamo na fotografijah. Več o koncertu pa v Slovenskih novicah v torek, 19. maja.

Damjan Pasarič, avtor skoraj vseh besedil na albumu Slovenska harmonika, s svojo Tinko

Miha Lesjak (Vikend in Erosi) in Dejan Korenak (Erosi)

Primož Osek (ansambel Vikend) s soprogo Sanjo

Tilen Selič je po novem član Dolenjskih 5.