Meh na mah: Zlati jubilej je združil najboljše (Suzy)

Pihalni orkester Slovenj Gradec je letošnji jubilejni festival odprl s pesmijo Na Graški Gori pojemo, ki je z leti postala prava himna prireditve. Ta se je ob vztrajnosti domačega Kulturnega društva ohranila vseh 50 let in ostala pomemben del narodnozabavne tradicije tega prostora. Predsednik društva in glavni organizator Drago Plazl je ob zlatem jubileju v goste povabil številna priznana imena slovenske narodnozabavne glasbe.

Ansambel Pogum je prav na Graški Gori začel uspešno festivalsko kariero.

Tudi ansambel Spev je svoje festivalske izkušnje nabiral na Graški Gori.

Odlični basist in baritonist Branko Novak ter Rudi Miložič, pevec ansambla Zupan.

Nastopili so ansambli Škorpijoni, S.O.S. kvintet, Trio Roberta Goterja, Denis Novato, skupina Zaka' pa ne, Jodel Express z jodlarsko kraljico Brigito Vrhovnik Dorič, družina Breznik, Slovenski zvoki, ansambel Juhej, Zupan, Spev, Veseli svatje, Alpski kvintet in Pogum. Festival zadnja leta nima več tekmovalnega značaja, zato so v ospredju predvsem druženje, glasba in srečevanje izvajalcev. Letos je bilo vzdušje še posebno živahno, saj so se na enem mestu znašli tudi glasbeniki, katerih poti se sicer ne križajo pogosto. To se je čutilo tako v zakulisju kot na odru. Koga vse smo ujeli, si oglejte na fotografijah.