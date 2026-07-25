Mejnik Davida Amara: z glasom osvaja Balkan (Suzy)

Pred nekaterimi glasbeniki se vrata odpirajo počasi, drugi pa jih na stežaj odprejo kar sami. Med slednje ne­dvomno spada slovenski pevec David Amaro, ki zadnje mesece uspešno piše svojo zgodbo zunaj domačih meja. Potem ko je navdušil gledalce in zahtevno žirijo v hrvaški različici priljubljenega televizijskega šova Znan obraz ima svoj glas, kjer je z izvrstnimi preobrazbami in vokalnimi nastopi večkrat posegel po najvišjih ocenah, je zdaj postavil še en pomemben mejnik.

Na uglednem glasbenem festivalu v Črni gori je prepričljivo osvojil prvo mesto in z največ točkami mednarodne žirije pustil tekmece za seboj. Uspeh razume kot veliko priznanje, predvsem pa potrditev, da nikoli ne smemo obupati. Pri­znava, da si želi še več podobnih priložnosti na odrih po regiji, saj se tam počuti najbolj domače. Če bo nadaljeval v takšnem ritmu, bo njegovo ime na jugu zagotovo odmevalo še glasneje.