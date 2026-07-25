Mejnik Davida Amara: z glasom osvaja Balkan (Suzy)

Galerija
Pred nekaterimi glasbeniki se vrata odpirajo počasi, drugi pa jih na stežaj odprejo kar sami. Med slednje nedvomno spada slovenski pevec David Amaro, ki zadnje mesece uspešno piše svojo zgodbo zunaj domačih meja. Potem ko je navdušil gledalce in zahtevno žirijo v hrvaški različici priljubljenega televizijskega šova Znan obraz ima svoj glas, kjer je z izvrstnimi preobrazbami in vokalnimi nastopi večkrat posegel po najvišjih ocenah, je zdaj postavil še en pomemben mejnik.
Na uglednem glasbenem festivalu v Črni gori je prepričljivo osvojil prvo mesto in z največ točkami mednarodne žirije pustil tekmece za seboj. Uspeh razume kot veliko priznanje, predvsem pa potrditev, da nikoli ne smemo obupati. Priznava, da si želi še več podobnih priložnosti na odrih po regiji, saj se tam počuti najbolj domače. Če bo nadaljeval v takšnem ritmu, bo njegovo ime na jugu zagotovo odmevalo še glasneje.