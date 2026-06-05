Melani Mekicar in Marko Subotić: Komaj čakam, da bom nevesta (Suzy)

Voditeljica in strojevodja imata veliko skupnega, predvsem pa se neizmerno ljubita.
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Sedaj je pred njima najlepše dejanje – organizacija poroke, ki bo eno samo slavje ljubezni. FOTO: Dejan Javornik
Obstajajo pari, ki so si usojeni, in mednje sodita tudi naša golobčka. Voditeljica in strojevodja imata veliko skupnega, predvsem pa se neizmerno ljubita. On jo redno zasipava s cvetjem kot znakom spoštovanja in najglobljih čustev. Ona mu vrača s podvigi, ko se skupaj podata na izlete in koncerte v tujino. A tokrat je bil pobeg na lepše okronan z diamanti in vprašanjem, o katerem potihoma sanjari vsaka ženska.
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