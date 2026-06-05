Melani Mekicar in Marko Subotić: Komaj čakam, da bom nevesta (Suzy)

ZAROKA

Voditeljica in strojevodja imata veliko skupnega, predvsem pa se neizmerno ljubita.

Obstajajo pari, ki so si usojeni, in mednje sodita tudi naša golobčka. Voditeljica in strojevodja imata veliko skupnega, predvsem pa se neizmerno ljubita. On jo redno zasipava s cvetjem kot znakom spoštovanja in najglobljih čustev. Ona mu vrača s podvigi, ko se skupaj podata na izlete in koncerte v tujino. A tokrat je bil pobeg na lepše okronan z diamanti in vprašanjem, o katerem potihoma sanjari vsaka ženska. Marko se je domislil odličnega scenarija in s presenečenjem ganil drago. FOTO: osebni arhiv/Instagram Marko Subotič je eden redkih moških, ki ne skriva čustev in dobro ve, da ljubezen ...