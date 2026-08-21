Melani Mekicar in Marko Subotić: poletje v ritmu festivalov (Suzy)

Če zna kdo poletje vzeti resno, sta to Melani in njen Marko. Igralka in voditeljica je pred kratkim na družbenih omrežjih delila utrinke z belgijskega Tomorrowlanda, enega največjih in najbolj spektakularnih festivalov elektronske glasbe na svetu. Ta v dveh julijskih koncih tedna v Boom privabi okoli 400 tisoč obiskovalcev iz več kot 200 držav, ki se razkropijo med več kot 15 pravljično zasnovanih odrov. Melani je že lani po obisku priznala, da vrnitev iz 'pravljične dežele' v resnično življenje ni prav nič zabavna, zato sta letos vajo ponovila. In bila znova navdušena.

Da se imata zelo rada, je tako ali tako razvidno s skoraj vsake njune fotografije.

A očitno jima še ni bilo dovolj. Komaj sta dobro pospravila festivalske zapestnice, že sta se odpravila v Budimpešto na Sziget, ki med 11. in 15. avgustom znova spreminja Donavski otok Óbuda v nekajdnevno glasbeno mesto. Da sta zaljubljenca velika ljubitelja glasbe in festivalov, dobro vemo, zadnji tedni pa so bili tudi za njune standarde precej nori. Če bo šlo tako naprej, bo vrnitev v realnost letos še težja.