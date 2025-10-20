Melani Mekicar in Žan Papič imata posebne vrste prijateljstvo (Suzy)

Nobena stvar ne traja večno, zlasti ne tegobe. O tem se je prepričal Žan Papič, ko je zaradi neljubih okoliščin moral odpovedati že pripravljeno predstavo z novopečeno igralsko kolegico Melani Mekicar. Stvari so se zdaj postavile na svoje mesto in oba sta v odlični pripravljenosti, da se podata pred zvedavo občinstvo. Kmalu bosta zaigrala v predstavi Sam prjatla. Ob smehu bomo spoznali, kakšne so novodobne osvajalske tehnike.

Melani in Žan bosta le dočakala veseli trenutek in se v dvoje podala na oder. Foto: Dejan Nikolič

Z romantično komedijo bosta poskušala rešiti moško-ženske zaplete.

»Fant in dekle se spoznata na predavanjih. Potem on njo povabi na večerjo, ona njega na izlet, iskrica preskoči in po nekaj mesecih druženja pristaneta v postelji. No, tako je bilo nekoč. Danes se pari spoznavajo na aplikacijah, kot je tinder, kjer vpleteni preskočijo vse ostalo ter pristaneta naravnost med rjuhami,« nam Papič razkrije delček zgodbe. Z voditeljico, ki se prvič preizkuša v komediji, bosta prikazala večno dilemo o tem, ali imajo moški res čustva, in drugih klišejskih pomislekih o romantičnih odnosih med spoloma. »Ne želim vsega izdati, morda le to, da se bova znašla v razburljivem koktajlu razumskih neviht, intelektualnih potresov in čustvenih poplav,« se pomenljivo nasmehne. Sicer pa bosta junaka kljub naravnim katastrofam, značilnim za vsako normalno zvezo, vztrajala skupaj in se celo med zvoki poročne koračnice vztrajno prepričevala, da sta: »Sam prjatla.«