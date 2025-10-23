Melita na pomoč: Tri milijarde utripov (Suzy)

ODNOSI

Obožujem vsak trenutek, četudi je kdaj naporen in tečen, a pod črto zvečer v postelji s hvaležnostjo pomislim na vse minutke in utripe srca, ki jih je naredilo v tem dnevu.

Nekje sem prebrala, da traja povprečno človeško življenje, če doživimo recimo 80 let, skoraj tri milijarde utripov. Nisem sama računala, temveč sem povprašala ChatGPT, naj mi izračuna, ali je to res. Takole gre računica: povprečni srčni utrip v mirovanju je 70 utripov na minuto, torej 70 x 60 je enako 4.200 utripov. Na dan utripne srce 100.800-krat. Na leto nam bo prečrpal kri s 36.792.000 utripi. V osemdesetih letih življenja tako pridemo do številke 2,9 milijarde utripov.