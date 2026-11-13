Merkurjev in Venerin obrat direktno: resnica, ljubezen in nova perspektiva (Suzy)

ASTROLOGIJA

Trinajsti november 2026 prinaša zanimiv astrološki trenutek. Istega dne se namreč v direktno gibanje obrneta Merkur v škorpijonu ter Venera v tehtnici. Po tednih vračanja v preteklost, neizrečenih besedah, čustvenih preizkušnjah in razčiščevanja odnosov se lahko začnejo sestavljati koščki zgodbe, katere celotne slike doslej nismo videli.

Pomenljivo je, da se njuna obrata simbolično povezujeta s stopinjami avgustovskih mrkov, ki so že takrat odpirali vprašanja resnice, odnosov, vrednot in pomembnih življenjskih odločitev. Kot bi se zdaj znova odprla vrata v zgodbo, ki se je začela pisati poleti. Merkur se obrača direktno v škorpijonu. Škorpijon ni površinsko znamenje. Ne zanima ga le, kaj je nekdo povedal, temveč predvsem zakaj. Kaj je zamolčal? Kaj je želel doseči? Kaj se skriva za besedami, dejanji in odločitvami? Zato so zadnji tedni odpirali občutljive teme zaupanja, intimnosti, ljubosumja, nadzora, skupnega denarja, ...