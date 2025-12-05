Mesec obešenca: videli boste resnico, ki je prej niste mogli (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Če je november razsvetlil oder naših senc, razgalil odnose, resnice, iluzije in neuhojene poti, december nastopi kot zadnji akt – tih, a usoden.

Leto resetiranja in resnice se zaključuje, stopamo v zadnji krog, zadnje dejanje, kjer ne vodimo več mi, temveč življenje. Zdaj vstopamo v čas, ko se svet upočasni in se duša obrne navzdol – v korenino, podlago, temelj, kjer tiho leži resnica naših odločitev. To leto zaključujemo na glavo, dobesedno in v prenesenem pomenu: perspektive se spreminjajo, logika odpove, programi ega razpadajo kot star papir v ognju. Čutite? Sence, ki so stopile na oder, so sprožile močne procese, skozi katere ste mnogi lahko z uvidi vase in v življenjsko situacijo dobili jasen namig, kako se bo odvila vaša pot. ...