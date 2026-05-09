Meteorolog Andrej Velkavrh s kolesa po nagrado (Suzy)

Andrej Velkavrh je s svojim mirnim, razumljivim in strokovno podprtim načinom podajanja napovedi postal sinonim za zanesljive informacije o vremenu in podnebju. Kariero je zgradil na Agenciji Republike Slovenije za okolje, kjer je kot meteorolog in izvrsten komunikator znanosti več kot štiri desetletja skrbel, da so tudi zapleteni vremenski pojavi postali razumljivi širši javnosti. Gledalci pri njem cenijo natančnost in sposobnost, da zahtevne procese razloži jasno, brez nepotrebnega zapletanja.

Tanja Cegnar je sodelavcu in kolegu izročila priznanje za življenjsko delo. FOTO: Matej Družnik,

Njegova verodostojnost izhaja tudi iz osebnega zgleda, saj tudi v zasebnem življenju dosledno sledi trajnostnim načelom in tako potrjuje vrednote, ki jih zagovarja v javnosti. Prav tako je izjemno športno aktiven. Vse leto ostaja zvest kolesu, nedavno pa je kolesarski dres vendarle zamenjal za srajco. Pri Slovenskem meteorološkem društvu so mu namreč slovesno izročili priznanje za življenjsko delo.

,