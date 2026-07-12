Mia Guček brez težav prenaša vročino: »Poletje je moj najljubši letni čas« (Suzy)

Koprčanka Mia Guček pravi, da ji je ljubezen do morja položena že v zibko. Po študiju klavirja v Ljubljani in Nemčiji se je posvetila pevski karieri, slovensko občinstvo jo je med drugim spoznalo na Emi ter festivalih Melodije morja in sonca ter Popevka. »Glede na to, da sem morski otrok in sem rojena v porodnišnici ob morju, vročino odlično prenašam. Poletja rada preživljam na morju oziroma kar v morju,« pove primorska pevka, ki se visokih temperatur prav nič ne boji.

Ko temperature rastejo, Mia Guček zares zaživi.

Tudi letošnje poletje bo preživela na obali. »Nameravam obiskovati slovenske, italijanske in hrvaške plaže,« razkriva, poletno vzdušje pa si namerava podaljšati še nekoliko dlje. »Da si poletje še malo podaljšam, bom ob koncu sezone skočila še v Afriko.« Da je poletje njen najljubši letni čas, potrjuje tudi sama: »Poletje je zagotovo moj najljubši letni čas in z vročino nimam nobenih težav.«