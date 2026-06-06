Miha Deželak izzval Nino Pušlar: končno je pokazala trebušček (Suzy)

NAJLEPŠI TRENUTKI

On bo prvič postal dedek, ona mamica.

Včasih je za najlepši trenutek dovolj že en sam nasmeh. Ali dva trebuščka. Pevka je te dni znova potrdila, zakaj že vrsto let ostaja ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic. Ne le zaradi razprodanih koncertov, uspešnic in nagrad, temveč predvsem zato, ker ostaja iskrena, srčna in blizu ljudem. Tokrat je navdušila z gesto, ki je ganila številne oboževalce, hkrati pa poskrbela tudi za veliko dobre volje. Miha in Nina v prikupnem dvoboju – po vzoru, kdo ima večjega. FOTO: osebni arhiv/Instagram Nina Pušlar se je tudi letos pridružila dobrodelni akciji Dežela junakov. Čeprav je v zadnjih ...